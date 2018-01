Gezondheidsklachten bij 10.000 Groningers door aardbevingen

Stroebe: ,,Veel aandacht gaat, terecht, uit naar zorg rondom de versterking van huizen. Maar de bewoners die al schade hadden, mogen niet vergeten worden. Wij zien dat veel van hen geen normaal leven meer kunnen leiden door de schadeproblematiek.'' Zo is er onder de Groningers veel stress over de trage schadeafhandeling. ,,Deze gevoelens van onrecht verergeren de gezondheidsklachten.''



Volgens Postmes en Stroebe kunnen er vijf of meer mensen per jaar overlijden als gevolg van de gezondheidsklachten door de aardbevingen.



De overheid moet volgens de twee onderzoekers beter samenwerken met de andere partijen. ,,De bewoners willen erkenning voor de problemen waar zij aan zijn blootgesteld. De autoriteiten moeten actie ondernemen. Er is genoeg gepraat.''



In Nederland wordt sinds de jaren zestig aardgas gewonnen uit de bodem van Noord-Nederland. Het is verantwoordelijk voor vrijwel alle aardbevingen daar. De eerste aardbeving was vlakbij Assen op tweede kerstdag 1986. Het KNMI heeft sindsdien ongeveer duizend aardbevingen geregistreerd.