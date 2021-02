Gezondheidsraad blijft achter uitgestelde tweede prik staan

Verbazing over tientallen wachtende hoogbejaar­den in regen voor prik bij Brabanthal­len: ‘Dit was niet de bedoeling’

16:22 DEN BOSCH - Tientallen hoogbejaarden staan woensdagochtend in de regen en kou in een lange rij te wachten voor de vaccinatielocatie bij de Brabanthallen in Den Bosch. Dat was niet de bedoeling, volgens de GGD Hart voor Brabant.