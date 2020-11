GGD-medewerkers gluurden ongeoorloofd naar BN’ers in coronadatabase

Burgemeester Aboutaleb zegt in een reactie dat hij zich geen zorgen maakt over zijn veiligheid nu zijn adres door onbevoegden is bekeken. ,,Ik ben een publiek figuur en veel mensen weten waar ik woon. Maar dit is voor niemand leuk. Het is niet goed dat een overheidssysteem zoveel gegevens blootlegt. En personen die dit doen, zijn niet te goeder trouw.”



De GGD wil zelf de namen van de bekende Nederlanders niet bekendmaken. Wel meldt de GGD dat er melding van inbreuk is gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. ,,GGD GHOR Nederland heeft de personen in kwestie benaderd en geïnformeerd over het feit dat hun dossier is ingezien. Tegen de medewerkers die deze inbreuk hebben gepleegd is actie ondernomen.”



De privacyschendingen zijn gepleegd in de database CoronIT, een database met uitslagen en privégegevens van mensen die een coronatest willen ondergaan. Maar liefst 15.000 GGD’ers en medewerkers van de helpdesk en corona-afsprakenlijn hebben toegang tot dat systeem.



Eerder maakte Nieuwsuur al bekend dat callcentermedewerkers oneigenlijk gebruik maakten van de gegevens in de database. Zo zochten zij testresultaten op voor bekenden. Een voormalige callcentermedewerker erkent dat ook tegen deze krant. ,,Om te testen heb ik mijn teamleider opgezocht in het systeem.”