GGD prikt gemiddeld nog 44 mensen per week per vaccinatielocatie

Per vaccinatielocatie van de GGD komen nog gemiddeld 44 mensen per week een coronaprik halen. De GGD’s moeten klaarstaan om 100.000 prikken per week te zetten, maar afgelopen week kwamen nog geen 10.000 mensen opdagen. Het ministerie van VWS zegt daar met goede reden aan vast te houden.

De GGD’s hebben momenteel 218 prikplekken in de lucht. Het gaat om 69 grote locaties, waar minimaal drie mensen zitten te vaccineren. Daarnaast zijn er 149 kleine locaties, bijvoorbeeld in wijkcentra, of pop-upprikplekken die steeds worden op- en afgebouwd. Ook vallen er mobiele teams onder, zoals prikbussen die een markt bezoeken.

Uit RIVM-cijfers blijkt dat vorige week 9489 mensen een herhaalprik haalden. Omgerekend komt dat erop neer dat op de afzonderlijke GGD-locaties gemiddeld 44 prikken per week worden gezet. ,,Het is een momentopname”, benadrukt Ernst Moeksis, woordvoerder van koepelorganisatie GGD Ghor. ,,Het aantal kleine locaties wisselt omdat die niet vast zijn.” Ook zijn sommige prikplekken beperkt geopend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toch blijft het over het algemeen stil op de locaties. Ter illustratie: deze krant analyseerde de openingstijden van 122 prikplekken met vaste openingstijden. Als alleen daar de 9489 prikken waren gezet, had elke locatie gemiddeld zes mensen per uur kunnen vaccineren. Met alle tijdelijke en mobiele prikkers erbij gaat dat aantal alleen maar verder naar beneden.

100.000

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eist al wekenlang een bezetting om minimaal 100.000 coronavaccinaties per week te kunnen zetten. Hoewel vorige week nog geen 10 procent daarvan nodig was, houdt het ministerie daaraan vast. ,,Door het aanhouden van een basiscapaciteit waren de GGD’s afgelopen zomer en najaar in staat om snel op te schalen en zo in korte tijd zo’n 4,2 miljoen mensen een herhaalprik met de vernieuwde vaccins aan te bieden”, reageert een woordvoerder.

Quote Dit is noodzake­lijk om snel op te schalen als er bijvoor­beeld een nieuwe herhaal­prik gegeven moet worden. Eerder hebben we allemaal kunnen zien dat dat nodig kan zijn Woordvoerder, Ministerie VWS

Hoelang al die priklocaties overeind blijven, is nog onbekend. Zorgminister Ernst Kuipers heeft het Outbreak Management Team Vaccinatie (OMT-V) gevraagd met een advies te komen over de noodzaak van een nieuwe vaccinatieronde dit voorjaar. ,,Afhankelijk van het OMT-V-advies bekijken we of en zo ja met hoeveel de capaciteit kan worden afgeschaald’’, verklaart de woordvoerder. Tot die tijd houdt het kabinet vast aan de huidige bezetting. ,,Periodiek kan er sprake zijn van een zekere mate van overcapaciteit. Dit is noodzakelijk om snel op te schalen als er bijvoorbeeld een nieuwe herhaalprik gegeven moet worden. Eerder hebben we allemaal kunnen zien dat dat nodig kan zijn.” Hoeveel dat kost, kan het ministerie nu niet zeggen, maar: ,,De kosten vallen wel binnen de hiervoor gereserveerde middelen voor 2023.”

Opkomst

Overigens is het opkomstpercentage van deze herhaalprik – nummer 5 voor kwetsbare groepen die alle vaccinaties hebben gehaald − beter dan voor prik 4. Van de 60-plussers heeft 60,5 procent de herhaalprik sinds september gehaald. Bij de vorige ronde bleef dat percentage hangen op 54,4 procent. ,,We zien nu bijvoorbeeld nog mensen komen die eerder waren besmet en weer drie maanden moesten wachten voordat ze een nieuwe booster konden krijgen”, reageert RIVM-woordvoerder Geert Westerhuis.

Ook het RIVM stelt dat er genoeg vaccinatielocaties moeten zijn. Westerhuis: ,,Als er iets gebeurt, als bijvoorbeeld een andere variant zich aandient, dan staan we er klaar voor. Het kost tijd om die organisatie op te bouwen als we die helemaal afschalen.”

Quote Positief is dat de pieken minder hoog zijn, maar er blijven continu mensen door corona in het ziekenhuis komen en er overlijden nog steeds patiënten aan Chantal Rovers, Internist-infectioloog

Internist-infectioloog Chantal Rovers van het Radboudumc ziet nog steeds zieke coronapatiënten in het ziekenhuis belanden. ,,Positief is dat de pieken minder hoog zijn, maar er blijven continu mensen door corona in het ziekenhuis komen en er overlijden nog steeds patiënten aan”, stelt ze. Daarom vindt zij het belangrijk dat mensen zich eenvoudig kunnen laten vaccineren. Zolang er jaarrond coronagolven door de samenleving gaan, is de kans groot dat herhaalprikken nodig blijven, zeker voor risicogroepen, verwacht Rovers. ,,Vlak ook de groep mensen niet uit die na een infectie langdurige klachten houden.”

Geen duidelijkheid

Daarom verbaast het Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, dat er nog geen duidelijkheid is over hoe het vaccineren verder gaat. ,,Een deel van de kwetsbare mensen heeft meer dan drie maanden geleden de laatste vaccinatie gehad. We weten dat de bescherming afneemt. Maar we horen niets over of en wanneer een nieuwe prik nodig is. Als er geen nieuwe ronde komt, vraag ik me wel af waarom alle vaccinatielocaties open blijven. Maar dat weten we dus niet.”

Wie de herhaalprik heeft gehad, mag na drie maanden niet opnieuw langsgaan om er eentje te halen, zegt het RIVM. Het is wachten op het advies van het OMT-V én de beslissing van Kuipers. Zolang dat er niet is, moeten GGD’s klaarstaan voor 100.000 prikken per week. ,,GGD’s zoeken daarbij telkens naar het efficiënt inzetten van capaciteit en middelen om belastinggeld zo doelmatig mogelijk te gebruiken. Zo worden locaties gebruikt voor zowel vaccineren als testen en kan ook personeel voor beide rollen worden ingezet”, besluit de VWS-woordvoerder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.