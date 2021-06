GGD prikt in paar uur 1200 vaccins weg na gesprongen leiding: ‘Nood breekt wet, appte De Jonge’

Maaike Schaap, manager vaccinaties bij de GGD regio Utrecht, wil maandag rond 12.30 uur nét een overleg in gaan in het ASR-gebouw in Rijnsweerd in Utrecht, als ze bericht krijgt van een noodsituatie op de priklocatie in Nieuwegein. Een waterleiding is gesprongen op het dak en het water komt ‘flink’ naar beneden. ,,Het water kwam ook op de vloer waar we vaccineren, waar kabels liggen en stroom loopt.”