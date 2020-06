GGD’s: ‘Te veel mensen met milde klachten gaan toch gewoon de deur uit’

‘Europees RIVM’ adviseert lidstaten: Pas bijeenkom­sten bij goede ventilatie

24 juni Een binnenruimte zou aan vastgestelde ventilatie-eisen moeten voldoen voor de overheid toestemming geeft om er in coronatijd activiteiten plaats te laten vinden. Dat is een van de aanbevelingen die het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) doet in een nieuw adviesrapport aan de EU-lidstaten.