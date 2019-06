Giftig visje slaat toe op strand langs de Noordzee, vrouw met spoed naar ziekenhuis

In vergelijking met studies van twintig jaar terug is er een vervijfvoudiging van het giftige warmwatervisje in de Noordzee, blijkt uit onderzoek van het Vlaams Instituut voor Kust en Zee (VLIZ). De Noordzeegarnaal, een koudwatersoort, is juist met factor vijf afgenomen.



De kleine pieterman hoort eigenlijk helemaal niet thuis in de Noordzee, maar doordat het water opwarmt komt een van de giftigste visjes nu ook hier vaker voor.



,,De Noordzee is de voorbije halve eeuw met 1,7 graden opgewarmd, twee keer zo snel als het wereldgemiddelde voor oceaan en zeeën. Dit uit zich in allerlei verschuivingen in het voedselweb, met als belangrijkste het wegtrekken van koudwatersoorten en een toename aan dieren en planten afkomstig van de Atlantische Oceaan of zuidelijker”, meldt de VLIZ.

Gestoken

De Antwerpse Isabelle Van Hulle (55) werd vorige week tijdens haar strandvakantie in Knokke gestoken door de kleine pieterman, meldt de Belgische krant HLN. Ze ligt al sinds woensdag in het ziekenhuis nadat ze op een van de stekels ging staan.



Nadat ze werd gestoken kreeg ze ‘een heel erg extreme reactie op het gif van de kleine pieterman.’ Volgens Van Hulle had de chirurg nog nooit zoiets eerder gezien. Haar opgezwollen voeten kregen alle kleuren van de regenboog.



Ze wil strandbezoekers waarschuwen. ,,Mijn kleinkinderen gaan nooit meer zonder watersandalen de zee in of het strand op.”

Wie erop gaat staan, vergaat van de pijn