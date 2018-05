Gijs van Dam: ‘Jelle Brandt Corstius is een fantast en knettergek’

Tv-producent Gijs van Dam heeft in zijn tweede interview over de verkrachtingszaak rond Jelle Brandt Corstius hard naar hem uitgehaald. ,,Jelle is een fantast en knettergek'', zei Van Dam, die vertelde dat er geen nieuwe aangiftes tegen hem zijn gedaan.

Na een eerste interview in de tv-talkshow Pauw sprak Gijs van Dam nu op NPO Radio1 met Sven Kockelmann. Van Dam ontkende opnieuw alle door Brandt Corstius geuite aantijgingen. Volgens Brandt Corstius heeft Van Dam hem 16 jaar geleden in een hotelkamer verkracht. Van Dam noemt het ‘een vrijpartij tussen een 24-jarige en een 25-jarige jongen’. Tegenover de aangifte van verkrachting heeft Van Dam een aangifte van smaad en laster gezet.

Van Dam zei te verwachten dat in beide zaken ‘voor de zomer’ duidelijk wordt of het Openbaar Ministerie tot vervolging overgaat. Hij vertelde over de uitkomst al signalen te hebben ontvangen, maar weigerde te vertellen of die voor hem positief uitpakken of niet.

Stagiair

Brandt Corstius, die zich na het interview van Van Dam bij Pauw stil hield, reageerde vanmiddag met een schriftelijke verklaring. Daarin schrijft hij: 'Van Dam profileert zich overal als slachtoffer, terwijl hij er zelf voor heeft gekozen om in de publiciteit te treden. Zijn naam is tot aan de uitzending van Pauw niet één keer genoemd.'

Brandt Corstius vervolgt: 'Dat de heer Van Dam in de media ruim baan krijgt om zijn leugens te verkondigen over wat mij als stagiair is overkomen, is niet alleen schadelijk en pijnlijk voor mij en mijn familie, maar ook voor alle slachtoffers die overwegen aangifte te doen.'

Tv-producent Van Dam heeft ondertussen ook een procedure aangespannen tegen tv-station RTL vanwege het mogelijk niet nakomen van de zorgplicht naar Van Dam als toenmalig werknemer. Daarvoor hebben zes mensen deze week een vragenlijst ontvangen, waarvan de antwoorden later ‘tijdens een mogelijk getuigenverhoor’ gebruikt kunnen worden. Behalve Brandt Corstius gaat het om RTL-directeur Sven Sauvé, RTL-directeur Bert Habets, de toenmalig directeur van producent Fremantle Media, Georgette Schlik, regisseur Bert van der Veer en presentator Frits Barend.

'Kwalijke rol Frits Barend'

Vooral de laatste werd door Van Dam onder vuur genomen. Volgens Van Dam heeft Barend op verzoek van Brandt Corstius in de media gebracht dat de zaak zich afspeelde op de redactie van het programma Villa BvD. ,,Hij speelt een hele kwalijke rol'', aldus Van Dam. ,,Hij was ook mijn baas in die tijd. Hij heeft niets voor me gedaan.''

Volgens Van Dam heeft de zaak hem nu al ‘enkele tienduizenden euro’s’ aan advocatenkosten gekost. De werkelijke schade is veel groter, zegt hij. ,,Er is niets over van mijn bedrijf. Het is kapot. Ik werk al een half jaar nauwelijks meer. Ik ben van psychiater naar huisarts en weer terug gelopen. Het gaat nu beter met me, maar mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Google mijn naam maar en je zult zien dat deze affaire nooit meer weg gaat. En dat is heel treurig.''

De Raad voor de Journalistiek oordeelde deze week dat dagblad Trouw geen fout maakte door de open brief met het verhaal van Brandt Corstius af te drukken. Wel vindt de raad dat Trouw zich ‘het nieuws niet eigen had mogen maken’. De krant leidde de brief van Brandt Corstius in door te stellen dat de schrijver en presentator ‘ook slachtoffer is van verkrachting’. Dat had niet gemogen.

Van Dam meldde een zelfde soort zaak te hebben lopen tegen De Wereld Draait Door en presentator Matthijs van Nieuwkerk. Ook hij heeft volgens Van Dam niet voldoende afstand genomen van het verhaal van Brandt Corstius.

Op de vraag of hij ergens spijt van heeft, antwoordde Van Dam: ‘Ja, van een onenightstand van 16 jaar geleden.’