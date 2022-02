Gijzeling in Apple Store Leidseplein: tientallen mensen door politie bevrijd

De gijzeling volgde op een gewapende overval door (vermoedelijk) twee mannen met bivakmutsen. Een ooggetuige meldt aan Het Parool dat rond 18.00 uur een man de Apple Store uitliep. Toen die de politie zag, pakte een van hen een persoon onder zijn arm en hield diegene een pistool tegen het hoofd. Vervolgens is de persoon gegijzeld. De politie meldt op Twitter dat er iemand met een vuurwapen in of bij de winkel is. Op sociale media worden beelden gedeeld van een man met een vuurwapen die een andere man vasthoudt en onder schot houdt.

Het plein is ontruimd, de politie vraagt iedereen in de omgeving binnen te blijven. De politie meldt dat er specialistische eenheden ter plaatse zijn om de situatie ‘onder controle te krijgen’. Er hangt een politiehelikopter boven het gebied. Ook hulpdiensten zoals ambulances, brandweer en marechaussee zijn aanwezig in de buurt van het Leidseplein. De inzet van hulpdiensten rondom het incident wordt dinsdagavond steeds groter, voertuigen rijden af en aan, met zwaailichten en sirenes. Uit voorzorg is ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingezet, zegt een woordvoerder van de politie tegen persbureau ANP. Trams die normaal gesproken het Leidseplein aandoen, rijden een andere route meldt het GVB op Twitter.

Bezoekers Leidseplein

Bezoekers van cafés rond het Leidseplein moeten binnen blijven, schrijft Het Parool. Ook bezoekers van De Balie, vlak naast de Apple Store, mochten het pand op instructie van de politie niet verlaten, omdat er sprake was van schietgevaar, vertelde floormanager Dylan aan de krant. ,,We zijn naar een ruimte achterin gegaan, weg van de ramen.” Rond 18.30 is de groep (‘zo'n zeventig man’ volgens Dylan) geëvacueerd door de politie ,,Opeens stond er een schreeuwende agent voor het raam, via het Max Euweplein zijn we naar het Museumplein gebracht. Het lijkt net een videogame met alle gewapende agenten buiten”, vertelt een van de bezoekers aan Het Parool.



Het avondprogramma in De Balie, waar volgens programmamaker Tim Wagemakers zo’n 150 mensen op af zouden komen, is gecanceld. Een voorstelling die gepland stond in het nabijgelegen theater DeLaMar is eveneens geannuleerd. Ook het Internationaal Theater Amsterdam, in de Stadsschouwburg, houdt de deuren gesloten. In verband met de politieactie zijn de afritten bij S106 in het westen van de stad afgesloten, meldt Rijkswaterstaat.