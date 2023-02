Giro555 haalt 183 miljoen euro op voor Oekraïne

De samenwerkende hulporganisaties melden dat tot nu toe 51 procent van het geld is besteed. Dat is 87,9 miljoen. Daarmee zijn meer dan 2,8 miljoen mensen geholpen. Het gaat vooral om noodhulp, zowel in Oekraïne als in de buurlanden (Roemenië, Polen, Moldavië, Hongarije, Slowakije en Rusland).

Volgens de tussenrapportage ‘Samen in actie voor Oekraïne’ is driekwart van het geld besteed in Oekraïne zelf. De hulp varieerde van het bieden van tijdelijk onderdak, voedsel- en hygiënepakketten, medische en psychosociale zorg en schoon drinkwater. Ook kregen mensen contant geld om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

De hulporganisaties melden dat ze er alles aan hebben gedaan om Oekraïners voor te bereiden op de komst van een strenge winter. Russische raketaanvallen op de energie-infrastructuur hebben de afgelopen maanden geleid tot langdurige stroomuitval. Daardoor hadden mensen regelmatig geen stroom, water of verwarming.

Hulp in allerlei vormen

Tineke Ceelen, directeur van de Stichting Vluchteling, is net terug uit Oekraïne. ,,Vlakbij de frontlinie, daar waar het hardst gevochten werd, is het grootste deel van de bevolking vertrokken”, zegt ze. ,,Met name oude, kwetsbare en arme mensen bleven achter. Zij zaten maandenlang zonder verwarming, stromend water en licht. We hebben kachels en brandhout uitgedeeld, en ook winterkleding, dekens en ‘energiekits’ met zaklampen, een powerbank, kaarsen en een klein kooktoestelletje.”

Ook Cordaid heeft met haar zusterorganisatie in Oekraïne op veel plaatsen mensen kunnen helpen, zegt noodhulp-expert Paul Borsboom. ,,We hebben generatoren en powerbanks aan voedseldistributiepunten en vluchtelingenopvangcentra geleverd.” Marco van der Graaf, directeur van World Vision, meldt dat zijn organisatie voedselpakketten heeft uitgedeeld en mensen geld heeft gegeven voor kleding of medicijnen.

De hulporganisaties die meedoen aan de actie zijn Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF Nederland, het Nederlandse Rode Kruis, Plan International, Terre des Hommes en World Vision. Giro555 is momenteel ook geopend voor de actie Help Slachtoffers Aardbeving.

