Glas in glijbaan zorgt voor twee gewonden in zwembad Putten: ‘We dachten dat alles weg was’

,,Gelijk nadat degene met glas in zijn voet naar ons toe kwam, gingen alle alarmbellen af’’, vertelt Eijlander.



,,Er bleek een duikbril kapot te zijn gegaan. Die zijn van gehard glas. We hebben gelijk de glijbaan uitgezet, de bak leeggezogen en met een doek schoongemaakt.’’

Het signaal ‘veilig’ werd gegeven en de zwemliefhebbers konden weer glijden. ,,Maar toen bleek er ineens een jong meisje een wondje in haar knie te hebben opgelopen. We hebben gelijk weer alles stilgelegd. Je wilt gewoon echt geen scherpe voorwerpen in het water: je huid is nat en daardoor zeer kwetsbaar.’’

Duizenden stukjes glas

Hoe het kan dat nog niet al het glas weg was, weet hij niet. ,,Ja weet je, zo’n duikbril is hartstikke sterk, maar áls het kapot gaat, dan heb je duizenden stukjes glas. We zijn er zeer scherp op; het is heel vervelend dat dit is gebeurd. Voor zover ik weet gaat het goed met de, gelukkig, lichtgewonden.’’



,,Ze hebben van ons vrijkaartjes gekregen om nog eens te komen, want hierdoor is het bezoekje vandaag natuurlijk wel in het water gevallen. Gelukkig komt dit niet vaak voor : ik werk hier nu 32 jaar en dit is de tweede keer dat zoiets gebeurt.’’

Nooit eerder gehoord

Ook Mark Koudijs van Zwembadinspecties.nl in Olst hoort voor het eerst over een situatie als maandagochtend bij het Bosbad in Putten. ,,Ik inspecteer nu 10 jaar zwembaden, maar ik ben nog nooit zoiets tegengekomen. Wel bijvoorbeeld oorbellen.’’



Hij hoopt dan ook voor het Bosbad Putten en de zwemmers dat het glas nu weg is. ,,Er gaan natuurlijk miljoenen liters water rond in zo’n zwembad, dus het is net als wanneer je thuis een glas kapot laat vallen: je doet je best het op te ruimen, maar ook dan vind je soms een dag later toch nog ergens een stukje.’’