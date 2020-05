Goed nieuws voor zwangere vrouwen: partners mee naar afspraken en ook pretecho's mogen weer

Geluisterd

,,Naast een fysieke, is een zwangerschap ook een emotionele periode. Die periode deel je het liefst met je naasten. De maatregelen die half maart binnen de geboortezorg werden genomen tegen de verspreiding van het Covid-19 virus, waren streng. Om verantwoorde en veilige zorg te kunnen blijven leveren aan zwangeren, pas bevallen vrouwen, hun kind en partner mochten er bijvoorbeeld geen partners mee naar een echo. Nu de regering de coronamaatregelen geleidelijk afbouwt, zien de partners in de geboortezorg aanleiding om te versoepelen. Vanaf 11 mei mogen partners weer mee naar alle echo’s en consulten. Uiteraard op anderhalve meter afstand, maar het geeft zwangeren en hun partners weer de gelegenheid om een bijzonder moment, zoals de eerste beelden van de baby in de buik, samen te delen”, aldus de KNOV in een verklaring.



Ook gelden er nieuwe richtlijnen voor de bevalling. ,,Een ander bijzonder moment, is de bevalling zelf. Sinds half maart mocht een zwangere vrouw enkel één begeleider, vaak de eigen partner, meenemen. Een andere maatregel die wordt versoepeld is de aanwezigheid van één extra begeleider bij de bevalling. Goed nieuws dus voor zwangere vrouwen die bijvoorbeeld liefst hun moeder of een vriendin aan het bed hebben staan. Wel geldt hier dat de vrouw die gaat bevallen klachtenvrij moet zijn en dat de steun die de extra begeleider biedt goed beargumenteerd moet worden. Ook kan het beleid over extra aanwezigheid per ziekenhuis verschillen, dus het is van belang om hier vooraf naar te informeren.”



De nieuwe richtlijnen gelden ook voor de zogeheten ‘pretecho's’, die de afgelopen tijd niet meer mogelijk waren. Vanaf 11 mei is het weer mogelijk om bijvoorbeeld een geslachtsecho te laten maken, of een echo waarin het kind in 3D te zien is.