Goed vlinderjaar kan alsnog op ramp uitdraaien

Koninginnenpage

Maar wat volgens hem helemaal bijzonder is, is de komst van de koninginnenpage. ,,Dit is een typische vakantievlinder die mensen kennen van vakanties in Frankrijk en Spanje." De koninginnenpage zat al in het zuiden van ons land, maar sinds enkele weken zwerft hij door het hele land. Deze grote vlinder komt graag in tuinen en drinkt van de vlinderstruiken die nu volop bloeien. ,,Vlinders kunnen honderden kilometers vliegen en zeker met warm weer zijn ze geneigd om zo’n afstand af te leggen.”

Extreme droogte

Hoewel de warmte een positief effect heeft, plaatst de vlinderexpert wel kanttekeningen bij de extreme droogte die daarbij komt kijken. ,,Als het nu nog een week of acht zo droog blijft kan het topjaar voor vlinders ook omslaan naar een rampjaar”, legt hij uit. ,,De eitjes die nu door de vlinders gelegd worden in bermen, grasland en heiden kunnen op zichzelf de droogte wel overleven. Zodra ze in een rups veranderd zijn, worden de rupsen afhankelijk van voldoende voedsel en dat wordt lastig als het langere tijd kurkdroog is.”



Een piek in het aantal vlinders komt volgens Veling niet voor het eerst voor. ,,In 2003 hadden we ook een hele warme en mooie zomer. Toen zagen mensen veel vlinders en waren ook allerlei bijzondere soorten te zien", legt hij uit. ,,Maar in 2004 bleek dat door het mooie weer hun nakomelingen waren verdroogd en hadden we opeens schrikbarend weinig vlinders."



Door de droogte is steeds minder nectar in natuurgebieden te vinden, waardoor vlinders daarbuiten op zoek gaan nectarrijke bloemen om uit te drinken. Volgens de ecoloog kan een bloemige tuin met vlinderstruiken fijn zijn voor de vlinders, maar zal dit niet bijdragen aan de redding van de gehele vlinderstand. Of 2018 een goed jaar blijft zal afhangen van de weergoden. ,,Als er een goede regenbui valt zal het een extreem goed jaar blijven, maar we houden rekening met alle scenario’s.”