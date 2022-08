Goed weer verwacht voor evenementen dit weekend, volgende week kans op regionale hittegolf

Historisch beeld opgevist uit Waddenzee: ‘Waar­schijn­lijk 450 jaar oud’

Garnalenvissers van kotter WR22 hebben een mogelijk historisch beeld opgevist uit de Waddenzee bij Texel. Archeoloog Michiel Bartels is alvast razend enthousiast. ,,Dit is een topstuk beeldhouwwerk van naar verwachting 450 jaar oud. Zulke gave stukken vind je bijna nooit, dit is zeer uitzonderlijk.”

4 augustus