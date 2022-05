Goedkoper maandverband, dat moeten we toch kunnen regelen?

‘Heb jij tampons bij je?’ vroeg mijn collega met lichte paniek in haar ogen. Ik toverde iets uit mijn tas en stopte het in haar hand. Ze stond op en schuifelde richting het toilet. Te laat, zag ik aan de knalrode vlek op de achterkant van haar broek. Doorlekken is vervelend, daar kunnen veel van jullie vast over meepraten. Maar in de categorie menstruatie-ongemakken wellicht de minst pijnlijke. Klachten als rugpijn, migraine, depressie of dagenlang dubbelgeklapt liggen van de pijn horen er ‘gewoon’ bij. Daar zeur je niet over.