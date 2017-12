Goudvis van Nicole uit Oldenzaal brengt veel teweeg: 'Kom niet aan mijn visje'

Nicole's verhaal trok landelijk de aandacht. De Oldenzaalse werd overspoeld met reacties, zowel in de winkel als op sociale media, en kreeg onder meer een cameraploeg van Hart van Nederland over de vloer. ,,Dit had ik nooit verwacht”, vertelt de Oldenzaalse verbouwereerd.



Hoewel veel mensen de humor inzien van het verhaal, waren niet alle reacties positief. ,,Ik ben uitgemaakt voor dierenbeul en dat vind ik heel erg. Want als ik iets niet ben is dat het.”



Nicole, die thuis bijna een kinderboerderij heeft, kreeg hulp aangeboden van Rob Reerink van de gelijknamige dierenspeciaalzaak in Oldenzaal. ,,Tips over verzorgen heeft ze niet nodig, een nieuw aquarium wel.”



Ondanks dat ook hij het optreden van de politie overtrokken vindt, zaten de agenten er volgens de dierenkenner niet helemaal naast. ,,Een nieuw verblijf is niet verkeerd. De oude kom was niet super klein, maar wel rond.” De dierenkenner legt uit dat vissen door de bolling van het glas veel stress ervaren wat slecht is voor de gezondheid. ,,In Duitsland zijn ronde vissenkommen zelfs verboden.”