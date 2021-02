Grapperhaus: ‘Idioten die agenten in hun tuin opwachten, dat is zo laf, zo laag’

Coronavirus LIVE | AstraZene­ca naar 60-64 jarigen én zorgmede­wer­kers, Gelderse prikloca­ties zondag dicht

20:06 Het RIVM meldt 4365 nieuwe coronagevallen over het afgelopen etmaal. Dat is meer dan op woensdag en donderdag, en ook meer dan het gemiddelde over de afgelopen week. Nederlanders moeten vooral genieten van het natuurijs en het winterse weer dat voor de komende dagen wordt voorspeld, vindt premier Mark Rutte. Hij zei wel: ,,Val niet. Doe voorzichtig. Ziekenhuizen zitten niet te wachten op botbreuken.” Zij hebben het door corona al erg druk namelijk. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.