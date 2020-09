Grapperhaus: Inspectie verhuist in het voorjaar uit ministerie

Raadselach­ti­ge beschie­ting jongen (13) op school­plein, politie roept hulp in van tv-pu­bliek

9 september Een vermoedelijk schietincident in Barneveld, waarbij een 13-jarige jongen met een ‘projectiel’ in zijn lichaam in het ziekenhuis belandde, krijgt dinsdagavond aandacht in Opsporing Verzocht. Inmiddels zijn er in Barneveld opnames gemaakt voor het tv-programma.