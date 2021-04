Grapperhaus: Kabinet wil wekelijks kijken naar soepeler coronamaatregelen

,,Het is geen kwestie van overtuigen of onderhandelen”, vertelde Grapperhaus na het wekelijkse overleg met vooraanstaande burgemeesters. Die wilden eigenlijk dat het kabinet de terrassen zou heropenen, zodat de stromen van burgers beter gecontroleerd kunnen worden. Zeker als het straks mooi weer wordt.

,,We hebben indringend met elkaar gesproken. Van Dissel (RIVM- directeur, red.) heeft laten zien dat de situatie nog steeds zeer zorgelijk is. Er is inderdaad een wens om de terrassen open te doen. Maar het probleem daarmee is dat de algehele recreatiemobiliteit toeneemt. Alleen maar meer bewegingen dus. Dat is een lastig gesprek, want ik heb er begrip voor dat er bij Nederlanders soort moeheid ontstaat.”

Vinger aan de pols

Dus wil het kabinet nu per week bekijken wat er kan, zei Grapperhaus. ,,Iedere dag de vinger aan de pols houden, bij wijze van spreken.” Tot nu toe is de druk op ziekenhuizen echter enorm. ,,We zullen zeker het pleidooi van de burgemeesters meewegen. Maar ik kan moeilijk de situatie in ziekenhuizen ontkennen.”

De minister van Justitie en Veiligheid ziet in de statistieken dat we heel dicht in de buurt van de piek zitten. ,,Als we het nu uit de hand laten lopen, gaan er ongelukken gebeuren. Terwijl de daling inzet als we het nog even volhouden. Het OMT zegt niet: ga nog maanden zo door. In ieder geval korter dan een maand.”

De voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, is er morgen ook bij als het kabinet officieel beslist over de huidige coronamaatregelen. Maar inmiddels is wel duidelijk dat er nu niets kan.

Buitenruimte

Bruls: ,,We willen een openingsplan hebben en het is logisch om dan in de buitenruimte te beginnen. Dat hebben we de minister meegegeven en daarover moet het kabinet besluiten. Buiten is de druk het grootste, ook qua handhaving. Natuurlijk kun je pas stappen zetten als het veilig genoeg is. Maar daar komt de vaccinatie in beeld.”

Het is belangrijk dat het kabinet zo snel mogelijk stappen zet, aldus de voorzitter. ,,Je zult hier iets van risico moeten nemen. Daarom is het ook goed nieuws dat er een openingsplan komt. Daar ben ik hoopvol over.”

Burgemeester Aboutaleb (Rotterdam) sprak vanavond na het overleg opnieuw uit dat hij de terrassen open wil en zei ook dat er een grens zit aan de handhaving van de coronaregels. Aboutaleb: ,,Als het mooi weer wordt en er komende duizenden mensen bij elkaar dan ben ik niet bereid om daar het waterkanon op in te zetten. Of een agent in te zetten om mensen afzonderlijk op de bon te slingeren.”