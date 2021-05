Grapperhaus: melding over vermist kind voortaan toch op Burgernet

Meldingen van kinderen die zijn vermist of mogelijk in levensgevaar zijn, worden vanaf 22 juli verspreid via Burgernet van de politie en niet meer via AMBER Alert. Justitieminister Ferd Grapperhaus meldt aan de Tweede Kamer dat hij niet van plan is dit besluit terug te draaien. Achter AMBER Alert zit een bedrijf en Burgernet is van de politie zelf. Dit lokale waarschuwingssysteem is nu uitgebreid met een landelijke functie.

Het bedrijf Netpresenter van het bekende AMBER Alert keerde zich onlangs tegen het aflopen van het contract met de politie, onder meer via een petitie. De Tweede Kamer vroeg daarop de minister om de samenwerking vooralsnog niet te stoppen. Maar de minister is het ermee eens dat de politie de alertering in eigen handen neemt, ook al was men tevreden over de diensten van het bedrijf. In een Kamerbrief schrijft hij dat de politie nu meer controle heeft over alle aspecten van de waarschuwingen. Daarnaast is Burgernet volgens hem een stuk goedkoper dan de ongeveer 1 miljoen euro per jaar die AMBER Alert kost.

Burgernet is een netwerk waarvoor mensen zich kunnen aanmelden waarna zij een spraak- of sms-bericht krijgen als er iets gebeurt in hun omgeving, zoals een inbraak, beroving of vermiste personen. Door de technische aanpassing kan de politie hierop nu ook berichten landelijk versturen, eventueel met beeldmateriaal. Grapperhaus wil wel dat er meer bekendheid komt voor Burgernet. Daarnaast wijst hij op andere middelen waarmee de politie de aandacht kan trekken voor een kind in nood, bijvoorbeeld via sociale of landelijke media of via matrix-borden boven de weg.

Netpresenter stuurde in overleg met de politie per jaar ongeveer één tot drie AMBER Alerts, als een kind vermoedelijk in een levensbedreigende situatie verkeerde, en acht tot tien vermist-kind-meldingen. De minister wijst erop dat het bedrijf van AMBER Alert de afgelopen jaren juridisch dwars heeft gelegen toen er een aanbesteding met andere commerciële partijen moest komen. In afwachting van een vonnis was het contract al een paar keer verlengd.