Grapperhaus over aanpak drugscriminelen: ‘Stop met pillen slikken op festivals’

De kamer van Ferd Grapperhaus (59) in de toren van zijn ministerie staat vol Kuifje-parafernalia: een bijna manshoge replica van de rood-wit geblokte raket naar de maan staat op het tapijt, op zijn bureau kruipt Kuifje uit een Chinese vaas en aan de muur hangt een kalender met professor Zonnebloem.



Kuifje is een inspiratiebron voor Grapperhaus. Ook al omdat de fameuze stripheld zijn avonturen altijd tot een goed einde brengt. In de echte wereld is de minister zelf ook aan zo’n missie bezig. Hij wil Nederland afhelpen van zijn bedenkelijke reputatie als Europese vrijmarkt voor drugsproducenten en -handelaren. Een huzarenstukje Kuifje waardig.