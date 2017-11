Greenpeace: Illegale middelen tegen onkruid aangeboden via Marktplaats

Glyfosaat legaal

Omstreden

Glyfosaat is al een tijd omstreden. Uit onderzoek door internationale wetenschappers, aangevoerd door de Wageningen Universiteit, blijkt dat in 45 procent van 300 bodemmonsters, genomen in 10 Europese landen, glyfosaat voorkomt. Via de lucht en oppervlaktewater kan dat uiteindelijk in mensen terechtkomen. Een eerder onderzoek, uit 2014, toonde glyfosaat aan in 44 procent van de 180 urinemonsters, van burgers uit 18 Europese landen.



Andere onderzoeken zijn minder eenduidig. Dat het product schadelijk is staat vast, maar over de vraag of het ook kankerverwekkend is spreken deskundigen elkaar tegen. Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie WHO glyfosaat er eerder van verdacht kanker te veroorzaken, blijkt uit een grootschalige studie onder 54.000 boeren, die jarenlang Roundup op hun akkers spoten, dat de stof niet carcinogeen is.



De producent van Roundup, een van de bekendste glyfosaathoudende onkruidverdelgers, Monsanto voert al jaren een lobby om zijn product op de markt te houden. Uit Amerikaanse processtukken bleek dat het bedrijf ook wetenschappers beïnvloedde en belangrijke passages in de adviezen van twee Europese agentschappen zelf schreef. Meer dan één miljoen EU-burgers hebben inmiddels een burgerinitiatief ondertekend om glyfosaat te verbieden.