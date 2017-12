Gridgirl Jolanda: Vrouw verdwijnt nooit van het circuit

Kees Koning van Circuitpark Zandvoort, dat voor Jumbo het racespektakel organiseert en gridgirls via een modellenbureau aantrekt, zegt dat het evenement zich ook niet primair op de meiden richt. ,,Dat is de omgekeerde wereld’’, meent de mediacoördinator. ,,Het zijn de details die om het programma heen worden gebouwd. Net zoals we bespreken hoeveel videoschermen en toiletten er nodig zijn, wordt ook gekeken of er meisjes nodig zijn. En zo ja, hoeveel.’’



Zandvoort zegt kennis te hebben genomen van Brawns uitspraken over gridgirls in de Formule 1. ,,Eventuele besluiten in de F1 zullen we ook hier ter sprake laten komen, wanneer de invulling van events op Circuit Zandvoort op de agenda staat'', laat Koning weten. Zandvoort zet op meerdere autosportevenementen enthousiaste meisjes in. Zo waren ze te zien bij het DTM Toerwagen Kampioenschap en bijvoorbeeld de Historic Grand Prix.



Of de meisjes dus ooit van de racebaan verdwijnen? ,,Nee’’, stelt Jolanda resoluut. ,,Ik denk dat ze onlosmakelijk verbonden zijn met de racerij. Mannen vinden het leuk om naar te kijken, waar moeten ze anders naar kijken. Ja, naar auto’s.’’ De veelzijdige Zuid-Hollandse, die als diskjockey ook bij de F1 in Monaco stond, vermoedt dat de racewereld zich om andere reden probeert in te dekken. ,,Misschien hebben ze iets te verbergen en doen ze het op voorhand, met het oog op de #metoo-discussie.’’