Griep blijft rondrazen in nieuwe jaar, zorginfarct dreigt: ‘Alsof half Nederland ziek op bed ligt’

De griepepidemie die sinds twee weken in Nederland rondwaart, zet ook in het nieuwe jaar door. De recentste cijfers van onderzoeksinstituut Nivel laten zien dat afgelopen week 66 op de 100.000 mensen de huisarts bezochten met griepachtige klachten. Dat is voor de tweede week boven de grens voor een griepepidemie, maar iets minder dan in de week voor kerstmis.

Huisartsen zien vooral jonge kinderen van 0 tot en met 4 jaar langskomen met griepachtige klachten. Uit de Infectieradar blijkt dat ongeveer 1 op de 15 Nederlanders last heeft van koorts, hoesten, kortademigheid of verlies van reuk of smaak.

Officieel is er sprake van een griepepidemie als meer dan 58 op de 100.000 mensen naar de huisarts gaan met klachten die aan griep doen denken en 10 procent van de onderzochte monsters het griepvirus bevat. Vorige week meldde Nivel 70 inwoners met griepachtige klachten op elke 100.000 mensen.

Méér luchtwegvirussen

Naast huisartsenposten zien ook ziekenhuizen het aantal patiënten met influenza in grote mate toenemen. Naast griep, ook wel influenza genoemd, gaan ook allerlei andere luchtwegvirussen rond. ,,Daarbovenop komt ook nog het coronavirus, dat in lichte mate weer toeneemt”, zegt Leon van den Toorn. Hij is naast voorzitter ook longarts in het Erasmus MC in Rotterdam. Daar is sprake van immense drukte, zegt hij. ,,Deze combinatie van luchtwegvirussen en corona hebben we niet eerder gehad en dat zorgt voor een grotere druk op de zorg.”

Quote Het personeel moet wel alle zeilen bijzetten om iedereen tijdig te helpen en een plekje te geven Leon van den Toorn, longarts Erasmus MC

Onduidelijk waarom griep zó ziek maakt

Dit beaamt Peter van der Voort, IC-baas van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Op zijn afdeling kampen veel patiënten met een opvallend ernstig ziektebeeld. ,,Dat zijn mensen met een kwetsbare gezondheid, maar ook zien we zo nu en dan ook jongere, gezonde mensen. Het gaat om behoorlijke aantallen. Daar maak ik mij best wel zorgen om.” Van der Voort ziet ‘opvallend veel’ bacteriële longontstekingen als complicatie bovenop de griep. ,,Dat zorgt voor een verminderde afweer bij mensen, waardoor organen kunnen uitvallen. Dit kan leiden tot overlijden.” In het UMCG is dat in de afgelopen weken regelmatig voorgekomen. ,,Dat is voor ons allemaal heel heftig.”

Om de drukte in de ziekenhuizen te beheersen wordt bekeken of patiënten eerder naar huis kunnen of dat planbare zorg kan worden uitgesteld. ,,Ik verwacht dat dat wel goedkomt, ik maak mij meer zorgen om de patiënten”, verzucht Van der Voort. Hoe het kan dat mensen zó ziek worden van influenza, is onduidelijk. ,,Dat hebben wij nog niet scherp”, zegt Van den Toorn.

Spoedeisende hulp overspoeld

De aandacht van beide artsen gaat vooral uit naar het onder controle houden van de virussen. Tot nu toe gaat dat redelijk. ,,Maar het personeel moet wel echt alle zeilen bijzetten om iedereen tijdig te helpen en een plekje te geven. Aangezien ook de spoedeisende hulp wordt overspoeld met patiënten, bestaat de kans dat de hele zorgketen vast komt te zitten. We zullen daardoor extra kritisch moeten blijven in wie we wel opnemen en wie niet”, legt Van den Toorn uit.

Topdrukte na feestdagen

De piek is voorlopig nog niet bereikt, omdat het effect van de feestdagen nog niet zichtbaar is. Adam Meijer, viroloog bij het RIVM, waarschuwde voor de kerst al dat het niet verstandig is om al snotterend zwakkere mensen te bezoeken. ,,Als opa en oma verder heel gezond zijn, is er natuurlijk niet per se een groot risico. Maar ik zou met griepachtige verschijnselen niet naar het verpleeghuis gaan”, aldus Meijer.

Een dezer dagen moet duidelijk worden in welke mate mensen elkaar hebben aangestoken. De artsen bereiden zich alvast voor op topdrukte. ,,Het is niet zo dat we verwachten dat mensen massaal op de IC belanden, maar als er in een kort tijdsbestek heel veel mensen ziek worden, kan een zorginfarct ontstaan”, waarschuwt Van den Toorn. ,,Het is daarom ontzettend belangrijk dat de doorstroom bij de huisartsen en de ziekenhuizen goed blijft en dat mensen zich aan de basismaatregelen houden.” Dat houdt in: blijf thuis als je verkouden bent, was regelmatig je handen en draag in de buurt van kwetsbare mensen een mondkapje.

Verpleegafdelingen

Ook op de verpleegafdelingen, met name de longafdeling, liggen meer patiënten dan normaal gesproken, zeggen zowel het ziekenhuis Medisch SpectrumTwente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). De ziekenhuizen in Enschede, Almelo en Hengelo merken dat op dit moment veel mensen kampen met luchtweginfecties, waarvan sommigen zo ziek zijn dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis.

Het zijn de virale infecties die zorgen voor de extra drukte: corona, griep, norovirus. Onder kinderen gaat daarnaast het RS-virus flink rond. Het verkoudheidsvirus komt veel voor bij jonge kinderen en leidt vaak tot milde klachten, maar sommigen worden er zo ziek van dat ze in het ziekenhuis of zelfs op de kinder-ic moeten worden opgenomen.

Wat heerst er allemaal?

Het RS-virus was begin december al een epidemie. Daar kwam al snel influenza bij, de échte griep. Maar er gaan nog steeds tal van andere virussen rond, waardoor veel mensen ziek thuis zitten met klachten als koorts, overgeven of flinke hoestbuien. Mensen zijn onder meer besmet met het humaan metapneumovirus - een broertje van RS waar meestal iets oudere kinderen heel ziek van worden - en het rhinovirus. Dit zijn virussen die luchtwegklachten geven. Maar er gaan ook rota- en norovirussen rond die buikgriep geven. Tevens neemt het aantal coronabesmettingen ietsjes toe.

Zorgorganisaties: ziekteverzuim door griep momenteel niet zorgelijk De griepepidemie in Nederland leidt momenteel tot uitval onder zorgpersoneel, maar van een alarmerende situatie in de ziekenhuizen is geen sprake. Dat stellen beroepsorganisatie NU’91 en vakbond FNV. Beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen, NU’91, hoort vanuit de achterban dat er ‘veel uitval’ is onder personeel door griep. Tegelijkertijd is er meer werk door griepbesmettingen bij de mensen om wie de zorgprofessionals zich al bekommeren. ,,Toch is het niet zo dat de alarmbellen allemaal afgaan”, aldus een woordvoerder. Het is allemaal nog te doen en de extra druk is ook geen verrassing, aldus de zegsman. ,,Het personeelstekort is al langer dusdanig dat je met een kleine verstoring al consequenties hebt”. Die bestaan eruit dat medewerkers meer en andere diensten moeten draaien dan normaal. Dat beeld schetst ook Elise Merlijn, zorgbestuurder van FNV. Volgens haar is het verzuim in de zorg al langer ‘heel hoog’. ,,Dat komt niet alleen door griep of corona maar ook door de enorme werkdruk. Daardoor is sprake van burn-outs en langdurig ziekteverzuim. We zien momenteel wel meer griepgerelateerde klachten dan corona.”

