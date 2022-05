Griepgolf niet voorbij, maar lijkt over hoogtepunt heen

Na ‘heel veel reuring’ meldt de nieuwe multimiljo­nair zich alsnog bij de Staatslote­rij

Er was zelfs een vliegtuigje voor nodig om het mysterie van de onvindbare Staatsloterij-winnaar van 12,8 miljoen euro te ontrafelen. Maar het is gelukt. Bij de Primera in Bleiswijk, waar het winnende lot over de toonbank ging, zijn ze blij ‘dat-ie gevonden is en dat het lot niet in de prullenbak terecht is gekomen’.

