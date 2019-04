Griepverzuim kost Nederland 750 miljoen euro

Pas sinds half maart was de griepepidemie die in Nederland heerste officieel voorbij. ,,In het algemeen was deze epidemie wat milder dan de voorgaande”, liet epidemioloog Gé Donker eerder weten. ,,Deze duurde veertien weken. Dat is korter dan de langdurige epidemie van achttien weken het voorgaande seizoen, maar langer dan het gemiddelde van negen weken in de afgelopen 25 jaar.”