Grimmige sfeer bij Zwarte Piet-demonstratie in Venlo: arrestaties en politie bekogeld met eieren

video Nieuwe poederbrie­ven gevonden, zeker één met pesticide

18 november Op drie locaties in Amsterdam en één in Leusden zijn vanochtend opnieuw poederbrieven aangetroffen. Het gaat om kantoorpanden aan de Weteringschans en de Rooseveltlaan en een ziekenhuis aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam. Volgens de politie is in geen van de gevallen iemand gewond geraakt.