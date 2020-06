Grimmige sfeer in Den Haag na uit de hand gelopen coronademonstratie, ME verdrijft supporters

LIVE VIDEOEen onverwachte massale demonstratie op het Malieveld in Den Haag is vanmiddag uitgelopen op ongeregeldheden in het centrum van de stad. Relschoppers zochten bij het centraal station confrontatie met de politie en gooiden onder meer met vuurwerk. De Mobiele Eenheid voerde met paarden charges uit en zette waterkanonnen in om de relschoppers uit het centrum te verdrijven. De meesten van hen droegen geen mondkapjes en hielden geen anderhalve meter afstand.

Eerder op de middag kwamen duizenden mensen op het Malieveld bijeen om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Dat protest was aanvankelijk verboden, maar uiteindelijk gaf de gemeente toch groen licht voor een korte demonstratie langs het Malieveld. Door de ontstane drukte op en rondom het veld voelde de politie zich echter genoodzaakt het Binnenhof en het winkelgebied in het centrum van de stad af te sluiten.

‘Grimmige sfeer’

Daarmee probeerde de politie te voorkomen dat de duizenden demonstranten vanaf het Malieveld het gebied in gingen, maar dat is niet gelukt. De politie sprak al snel van een ‘grimmige sfeer’ op Den Haag Centraal, de demonstranten ontkennen dat stellig.

De groep voetbalsupporters die bij het station uit waren op rellen zijn door politiepaarden verdreven naar het Malieveld. In de omgeving zijn diverse vuurwerkknallen gehoord. ,,Dit heeft niets meer met een normale demonstratie te maken”, meldt de politie geïrriteerd.

Vooral voetbalsupporters

Volgens de politie zorgen vooral de voetbalfans voor een escalatie van de situatie. Op basis waarvan die conclusie wordt getrokken, kan een woordvoerder niet zeggen. Evenmin of het supporters uit de eigen stad betreft. ,,Wij hebben signalen ontvangen dat het om voetbalfans gaat. Meer laten we daar nu niet over uit.”

Op beelden is onder meer te zien dat agenten van de Mobiele Eenheid worden geslagen en getrapt door relschoppers. Koen Simmers, hoofdbestuurder van de Nederlandse Politiebond, wenst alle agenten veel sterkte.

,,Ga naar huis en doe normaal”, schrijft hij op Twitter, gericht aan de relschoppers. ,,Demonstreren mocht dit is puur rellen. Een demonstratie was in eerste instantie geen probleem. Maar een evenement met DJ’s en duizenden mensen is totaal iets anders. Daarom mocht het niet door gaan.“

Over gewonden is nog niets bekend. In de loop van de middag werd er versterking uitgeroepen vanuit het politiekorps in Amsterdam. Over de A4 werden circa vijftien politiebusjes gespot die richting Den Haag reden.

Hieronder beelden van de confrontatie met de supporters

Alsnog toestemming

Burgemeester Johan Remkes gaf rond het middaguur alsnog toestemming aan de anti-lockdownbetogers dat ze tot half twee mogen demonstreren, maar dat tijdstip is inmiddels al lang gepasseerd. De gemeente gaf aan dat betogers na half twee bekeurd of aangehouden konden worden. Het is niet duidelijk of dit ook daadwerkelijk gebeurt.

De politie meldde zo’n twintig minuten vóór het afsluiten van het gebied dat het aantal demonstranten op het Malieveld toenam en dat de sfeer aan het omslaan was. De politie riep mensen op uit de buurt van het Malieveld te blijven. Demonstranten vonden de reactie van de politie overtrokken en stelden juist dat de sfeer rustig en gemoedelijk was.

Mobiele Eenheid

Honderden mensen kwamen vanochtend ondanks het eerdere verbod van de gemeente al op het Malieveld bij elkaar, scandeerden verschillende leuzen en hielden een sit-downactie. De politie kwam toen onder meer met agenten te paard ter plaatse. In de ochtend werden acht personen opgepakt, onder wie iemand die met een groot zwaard rondliep. De verdachten waren volgens een politiewoordvoerder duidelijk herkenbaar als demonstranten. Zo hadden ze flyers, spandoeken en megafoons bij zich.

In het centrum van de stad liepen groepjes mensen die fel tegenstander zijn van de coronamaatregelen. Een aantal mensen droeg een of meerdere bloemen ‘ter nagedachtenis aan de democratie’. Vele anderen liepen rond met ‘stop de lockdown’-shirts. Later arriveerden ook supporters van verschillende voetbalclubs op het Malieveld. ,,Wij zijn Nederland, wij zijn Nederland”, scandeerden zij onder meer.

Gevorderd

De demonstranten werden in de ochtend al gevorderd om weg te gaan, maar later kreeg de politie van de burgemeester te horen dat hij een demonstratie langs het veld gedoogt. Een woordvoerder van de burgemeester meldt dat er, aangezien sprake was van een groep van een paar honderd mensen, voldoende ruimte zou zijn op het Malieveld om genoeg afstand te kunnen bewaren.

Uit de vele filmpjes op sociale media bleek echter dat het steeds drukker werd op het Malieveld. ,,Laat onze oudjes vrij. Voor onze vrijheid, tegen een spoedwet”, werd er onder meer gescandeerd.

‘Ik ben zo kwaad’

Eén van de aangehouden verdachten filmde de aanhouding van begin tot eind gefilmd en zond deze live uit op Facebook. Hij riep zijn volgers op om vandaag massaal naar Den Haag te trekken. ,,Laat ons niet alleen hier. We moeten op korte termijn de macht grijpen. Wij hebben het recht om te demonstreren. Om op te komen voor onze vrijheid en mensenrechten. Maar dat is in dit land niets waard. Ik ben zo gruwelijk kwaad. Ik sta hier voor iedereen zijn kinderen”, zegt hij in het filmpje.

Verboden

De gemeente Den Haag besloot vrijdag de voor vandaag geplande demonstratie van de groep Virus Waanzin te verbieden nadat was gebleken dat er niet honderd, maar tienduizend bezoekers werden verwacht. Dat maakte het volgens de gemeente heel moeilijk om nog 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Burgemeester Remkes vreesde bovendien dat optredens van onder meer dj’s Jean en Paul Elstak voor nog grotere toeloop zouden zorgen. ,,De organisatoren zeiden dat ze dat wel aankunnen, maar ze hebben nul ervaring met grote manifestaties. Crowdmanagement en goede voorbereidingen voor zo’n evenement kosten een professioneel bureau al weken tijd.”

Maurice de Hond

Al met al zorgt het voor een ‘vrees voor wanordelijkheden’, aldus de gemeente, die sprak van een gevaar voor de volksgezondheid ,,Ook alternatieve vormen van deze demonstratie zijn niet toegestaan. De politie zal mensen die alsnog komen aanspreken, waarschuwen en zo nodig zal worden gehandhaafd”, twittert de gemeente.

De demonstratie stond gepland van 13.00 tot 17.00 uur. Onder anderen opiniepeiler Maurice de Hond en dj Paul Elstak zouden bij het protest zijn. Via een kort geding probeerden de organisatoren de mogelijkheid te krijgen om toch te betogen. De rechter oordeelde dat de demonstratie terecht is verboden.

Reactie organisatie

Organisator Willem Engel was niet per se boos dat de demonstratie niet door mocht gaan. ,,Dit hoort bij de hele verkrampte situatie. Het is eerder een compliment, we worden kennelijk serieus genomen.” Het besluit snapt hij echter niet.

Over de onderbouwing dat de demonstratie op een festival begon te lijken, zegt hij: ,,Een opmerkelijke redenering. We hebben die dingen juist gedaan om te voorkomen dat er een agressieve sfeer zou ontstaan. Dat is juist in overleg met de politie gebeurd.” De organisatie nam dan ook een officiële evenementenbouwer in de arm. ,,Om de wensen van de politie tegemoet te komen.”

Museumplein

De actiegroep, die fel tegenstander is van de coronamaatregelen, wilde vandaag ook in Amsterdam protesteren, maar ook daar stak het stadsbestuur een stokje voor. De groep verwachtte een opkomst van vijfduizend personen. Dit aantal zou onverwacht veel groter kunnen worden, stelt het stadsbestuur. ‘Dat leert de recente ervaring’ waarmee het vermoedelijk duidt op het Damprotest op maandag 1 juni.

Daarbij zouden diverse aanwijzingen die de gemeente van de politie heeft ontvangen, erop wijzen dat het verwachte aantal aantal veel groter zou zijn dan de actiegroep aangeeft. Zo zou alleen al de Facebookgroep waarin de demonstratie is aangekondigd uit 160.000 leden bestaan.

Demonstratie Malieveld

Demonstranten op het Malieveld, ondanks een verbod van de gemeente. De demonstratie is gericht op de coronamaatregelen van het kabinet, zoals de anderhalvemeterregel. Het protest werd verboden wegens een te hoog aantal geinteresseerden

Demonstranten op het Malieveld, ondanks een verbod van de gemeente

Politieagenten op het Malieveld. Ondanks een verbod van de gemeente kwamen demonstranten toch samen, om actie te voeren tegen de coronamaatregelen van het kabinet

Sitdown-actie op Malieveld