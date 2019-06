GroenLinks-wethouder stapt op na aanhouding en bespugen agenten: ‘Ik bied mijn excuses aan’

Jorrit Nuijens, de GroenLinks-wethouder en locoburgemeester van Diemen die gisteravond voor het Amsterdamse stadhuis werd opgepakt voor het verstoren van de openbare orde, stapt op als wethouder. Dat heeft GroenLinks Diemen zojuist bekendgemaakt. Nuijens raakte ernstig in opspraak nadat er beelden van zijn arrestatie circuleerden op internet. Daarop was te zien dat hij tekeerging tegen een groepje agenten. Later bleek hij een flesje met vermoedelijk GHB bij zich te hebben.

Na zijn arrestatie spuugde de 39-jarie Nuijens twee agenten in het gezicht. Zij hebben aangifte tegen hem gedaan vanwege belediging, meldde de politie vanochtend. De komende dagen gaat Nuijens ‘rust nemen om op de gebeurtenissen te kunnen reflecteren’.

‘Het past een wethouder niet om politieagenten op deze manier toe te spreken’, schrijft Nuijens in een verklaring, waarin hij ook aangeeft dat de berichtgeving over zijn arrestatie ‘een aantal onwaarheden’ bevat. Daar gaat hij echter verder niet op in.



Aanblijven bij GroenLinks Diemen zou de gemeente en zijn partij schade berokkenen, stelt hij. ‘Dat is het laatste wat ik wil. Ik bied mijn oprechte excuses aan. Het spijt me dat ik, tegen mijn aard, mijn werkzaamheden voor de gemeente niet netjes kan overdragen. Het beste wat ik echter nu voor mijn idealen, Diemen en GroenLinks kan doen is onmiddellijk vertrekken.’

Overlast

De politie kreeg gisteren een melding dat iemand overlast veroorzaakte op een terras en sprak de wethouder vervolgens aan. Op een door een omstander gemaakt filmpje is te zien hoe de wethouder vervolgens op luide toon in discussie gaat met meerdere agenten en nogal dwingend eist dat de filmopname wordt gestopt en het filmmateriaal wordt vernietigd.



Volgens de politie vond de aanhouding plaats nadat Nuijens op het terras aan het schreeuwen was. In een horecagelegenheid gooide hij een glas stuk. De man werd verzocht om te vertrekken, maar gaf daar geen gehoor aan. Daarop werd hij aangehouden. Van zijn aanhouding circuleren nu beelden op internet.

Tekst gaat verder onder dit filmpje van de aanhouding

Schaamte

PvdA Diemen laat aan deze site weten ‘met plaatsvervangende schaamte naar de beelden te hebben gekeken’. ,,Ik zie iemand die compleet over zijn toeren is en niet mee wil werken aan zijn aanhouding. Er staan zoveel agenten om deze meneer heen, er is daar iets niet goed gegaan”, aldus fractievoorzitter Nico Portegijs.

Een ober van een horecagelegenheid wist gisteren niet wat hij zag. ,,,Ik heb hem nog een glaasje water gegeven, maar dat ging ’m niet meer worden”, vertelde hij gisteren tegen de Telegraaf. ,,Hij ging heel hard schreeuwen. Hij ging tekeer als een idioot.” Nuijens gaf vervolgens aan buiten een joint te gaan roken, stelt de ober.

Volgens de PvdA is Jorrit Nuijens iemand die vaker moeite heeft om zijn emoties in bedwang te houden. ,,Als je dat van jezelf weet, dan moet je niet in het openbaar gaan drinken. Deze meneer is een hele goede verklaring aan de raad verschuldigd. Op basis van die verklaring moet worden gekeken of er consequenties aan zijn acties moeten worden verbonden. Zijn positie staat in elk geval op de tocht”, zei Portegijs eerder vanochtend, voordat bekend werd dat Nuijens zijn functie neerlegde.

Sneer

Kevin Kreuger van Forum voor Democratie deelt in de tussentijd nog even een sneer uit aan Nuijens. ,,De wethouder nam mij in maart nog de maat over beschaving. Jorrit, als je uit de gevangenis bent, drink ik graag een keer een biertje met je. Laten we het hebben over beschaving. App me.”

CDA Diemen kiest ervoor nog even niet te reageren. ,,Ik heb het allemaal gezien en gelezen, maar ik wil eerst de feiten afwachten voor ik iets ga zeggen”, meldt fractievoorzitter Janneke de Graaff.

Uit een verklaring van GroenLinks Diemen blijkt dat de partij en Nuijens in goede overeenstemming uit elkaar gaan. ,,In zijn tijd als wethouder heeft Jorrit Nuijens met zijn grote inzet veel betekend voor GroenLinks Diemen en voor alle Diemenaren. Mede dankzij hem is duurzaamheid een van de belangrijkste pijlers van het coalitieakkoord. Daarnaast was van het begin af aan zijn sterke betrokkenheid bij de gemeente en haar inwoners zichtbaar door zijn open wijze van communiceren onder andere over de biomassacentrale.”

Vrijgelaten

Ondertussen is Nuijens weer op vrije voeten, maar hij blijft wel verdachte. De politie houdt de wethouder verantwoordelijk voor het verstoren van de openbare orde, beledigen van twee ambtenaren in functie en mogelijk drugsbezit.

In zijn verhoor zou Nuijens hebben weersproken dat hij kort voor zijn arrestatie drugs had gebruikt, iets wat het personeel van café Amstelhoeck tegen de politie verklaard heeft. ,,Hij zei dat hij zou gaan blowen, maar op het terras stopte hij onmiddellijk iets in zijn neus, drugs ja. Volgens mij had hij van alles door elkaar gebruikt, iets wat je niet zou verwachten, want hij zag er keurig uit, netjes in het pak”, zei een medewerker gisteravond.

Reactie gemeente

Burgemeester Erik Boog van Diemen zegt in een reactie dat opstappen ‘de enige juiste beslissing is‘. ,,Er zijn duidelijk grenzen overschreden.” De burgemeester noemt het verder een ‘groot persoonlijk drama‘. ,,Zijn spijtbetuiging is oprecht en wij vinden het verschrikkelijk dat wij op zo’n manier een betrokken bestuurder verliezen.”

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken onthoudt zich van commentaar en beschouwt het als een lokale kwestie. ,,De politie heeft haar werk gedaan.” Het filmpje van de aanhouding geeft ‘geen fraai beeld’, aldus de bewindsvrouw.

Excuses verwijderd

Ondertussen is op sociale media verontwaardiging ontstaan over een aanpassing in de verklaring van Nuijens. In de eerste versie, die slechts een paar minuten online stond, maakte de opgestapte wethouder zijn excuses ‘aan de agenten die ik zoveel werk heb bezorgd’. Dat zinnetje is er nu uitgehaald.

Nuijens (39) is sinds vorig jaar mei wethouder en locoburgemeester in Diemen. Hij had onder meer openbare ruimte, duurzaamheid, milieu en vluchtelingenzaken onder zijn hoede. De politicus was daarvoor gemeenteraadslid in Amsterdam.