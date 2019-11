Groep minderjarige jongeren overvalt kledingwinkel Lacoste in Amsterdam

Volgens de politie gaat om het jongeren tussen de 14 en 18 jaar oud die de winkel in zijn gegaan. Hier hebben ze vervolgens kleding gepakt, om snel weer te vluchten. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder hadden ze waarschijnlijk geen wapens bij zich.



Op basis van signalementen zijn twee verdachten inmiddels opgepakt. De politie zegt verder onderzoek te doen en deze zaak zeer hoog op te nemen. Een woordvoerder van de politie: “Dit is diefstal in vereniging. Dat wordt ook zwaarder gestraft dan wanneer je zoiets alleen doet.”



Het is de tweede keer in korte tijd dat een groep een overval pleegt in een winkel. Gisteren werd de JD Sports op het Bijlmerplein door een groep mannen gewapend overvallen. Het heeft er schijn van dat de overval op JD Sports georganiseerd is. Er werden ook filialen in België op soortgelijke wijze overvallen. Aanleiding zou zijn een online verschenen video waarbij de manager van de winkel zich racistisch uitlaat.



Het is nog niet duidelijk of er een relatie is tussen de plunderingen van JD Sports en Lacoste, maar het wordt meegenomen in het onderzoek, aldus de woordvoerder. Ook kijkt de politie of er een verband is met vergelijkbare incidenten bij filialen van JD Sports in andere landen.