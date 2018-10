Groep Nederlanders probeert Sulawesi snel te verlaten

VERDACHTEN LANGER VAST Overval­lers van woning darter Van Barneveld 'kregen plots het idee te gaan inbreken'

14:04 Drie Amsterdammers die worden verdacht van de overval op de Haagse woning van darter Raymond van Barneveld stonden vandaag voor het eerst voor de rechter tijdens een niet-inhoudelijke zitting. De mannen zeggen dat ze niet wisten dat ze in Van Barnevelds huis waren. Op weg naar Zoetermeer bedachten ze in een dronken bui: 'we gaan inbreken'.