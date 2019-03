Groep ontkent mishandelen ex-lid No Surrender: ‘Klopt niks van, strijkijzer is stuk’

Dat blijkt in de rechtbank in Groningen, waar vandaag een strafzaak tegen de groep is hervat. De zaak kwam vorig jaar maart stil te liggen doordat de rechter vraagtekens plaatste bij de politieverhoren. Passages in transcripties zouden ontbreken of zijn aangepast en van sommige verhoren was geen verslag. Een aantal politiefunctionarissen is hierover gehoord.



Na zijn ‘bad standing’ bleef de destijds 47-jarige man contact houden met Rianne H. (31) uit Eelde, de vrouwelijke verdachte. Volgens het slachtoffer is hij in de nacht van 7 op 8 november 2016 mishandeld door de vijf mannen en een vrouw vanwege een financieel conflict binnen No Surrender. Hij moest van voormalig ‘World Captain’ Henk Kuipers een boete van 5000 euro betalen.