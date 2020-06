Groepje actievoerders ‘verdedigt’ standbeeld Michiel de Ruyter in Vlissingen

Met een beetje geluk vanavond weer magische lichtende nachtwol­ken te zien

21:30 Afgelopen nacht konden we weer genieten van magische taferelen in de lucht: lichtende nachtwolken. Rond deze tijd van het jaar is er veel kans om het zomerse weerfenomeen te aanschouwen. Ook voor vanavond hebben de experts goede hoop op sprookjesachtige luchten.