Groepje meiden in wachtrij Walibi ingesloten en betast door ‘opgefokte jongens’: ‘Dit tolereren we niet’

met poll Deze vrouwen vroegen zélf hun man ten huwelijk: ‘Op aanzoek wachten? Alsje­blieft niet’

Zangeres Anouk en haar liefje Dominique treden vandaag op het Malieveld in het huwelijk, nadat zij hem gevraagd had. Uitzonderlijk? Geenszins. Drie vrouwen die het heft in eigen hand namen.

13:51