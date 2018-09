Groepsleider van jeugdinstelling in Apeldoorn ‘actief als loverboy’

Een groepsleider van de Apeldoornse jeugdinstelling de Hoenderloo Groep heeft als loverboy een minderjarige cliënte in de instelling in de prostitutie gedreven.

Dat is de verdenking die het Openbaar Ministerie heeft tegen Apeldoorner Kacem B.. De man (32) staat maandag terecht voor uitbuiting en mensenhandel.

Hij zou de cliënte van de Hoenderloo Groep op het schoolplein van de instelling hebben benaderd en onder valse voorwendselen een relatie met haar hebben aangeknoopt. Vervolgens zou hij haar de prostitutie in hebben gedwongen en haar opbrengsten hebben ingepikt. Dat zou zijn gebeurd in 2014. De man is vervolgens eind dat jaar met een vaststellingsovereenkomst vertrokken. Over de reden van het vertrek van de man wil de Hoenderloo Groep niets zeggen.

Kwetsbaar

Bij de Apeldoornse instelling wordt hulp geboden aan kwetsbare jongens en meisjes tot 18 jaar die kampen met complexe gedragsproblematiek. Een deel van de cliënten woont op een van de instellingslocaties van de groep in de bossen bij Apeldoorn en gaat er ook naar school.

Woordvoerster M. Draaisma van Pluryn - waar de Hoenderloo Groep onder valt - zegt te schrikken van de verdenking tegen de groepsleider. ,,Wij zijn als professionals verantwoordelijk. We gaan contact met de politie opnemen over de resultaten van het onderzoek en wachten de uitspraak van de rechter af. Die zullen we bestuderen. Indien nodig zullen we dan passende maatregelen nemen.’’

Loverboy

De Hoenderloo Groep stelt pas in juni van dit jaar door de politie te zijn bevraagd over Kacem B.. Draaisma zegt dat de Hoenderloo Groep niet wist dat de Apeldoornse groepsleider tijdens zijn werk ook als loverboy bezig zou zijn geweest - tot deze krant er deze week vragen over stelde.

Advocaat Sidney Smeets van Kacem B. ontkent de beschuldigingen van mensenhandel en uitbuiting. Volgens hem hebben B. en het slachtoffer elkaar nooit ontmoet op het schoolplein van de instelling. ,,Mijn cliënt werkte ook op een totaal ander deel van het terrein, bij een jongensgroep.’’

De advocaat vermoedt dat die verdenking is gebaseerd op verklaringen van het slachtoffer en een vriendin van haar. Die zou ook door B. zijn uitgebuit. Beiden deden daar aangifte van.