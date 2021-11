Groningen opgeschrikt door aardbeving met kracht van 3.2: ‘Tot in de stad te voelen’

UpdateIn het Groningse dorp Garrelsweer, in de gemeente Eemsdelta, is in de nacht van maandag op dinsdag rond 01.45 uur een aardbeving geweest met een kracht van 3.2 op de schaal van Richter. Volgens het KNMI lag het epicentrum op 3 kilometer diepte. Er zijn geen berichten over schade.

De aardbeving bij Garrelsweer is de zwaarste sinds mei 2019, toen er een was bij Westerwijtwerd met een kracht van 3.4. Het is de op vier na zwaarste aardbeving ooit in Groningen, meldt RTV Noord. De afgelopen maanden werden in de provincie Groningen al diverse aardbevingen gemeld. Ze worden veroorzaakt door de gaswinning in de regio.

Veel mensen werden wakker door de harde klap, die tot in de stad Groningen zelf was te voelen, zo is op Twitter te lezen. ,,Dat was een beste. Werd er wakker van’’, schrijft een inwoner van Middelstum. En een andere twitteraar schrijft: ,,Wat was dat een harde klap, alles ging op en neer. De hele buurt is wakker hier in Groningen stad.’’

,,Allemachtig, zo’n zware aardbeving heb ik nog niet gevoeld, een zeer zware dreun, alsof er een carbidbus afgeschoten werd”, schrijft iemand. ,,Ramen trilden en twee seconden daarna schudde het hele huis hevig. Kippenvel heb ik er van, ben wel wat gewend maar dit was echt een klap.”

Intussen meldt demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vandaag aan de Tweede Kamer dat bewoners uiterlijk in 2023 duidelijkheid krijgen over de versterking van hun huis. De decennialange gaswinning in Groningen heeft tal van aardbevingen veroorzaakt, die schade hebben veroorzaakt aan onder meer woningen. Bewoners vechten al jaren voor erkenning, compensatie en een veilig huis. Maar de zowel de schadeafhandeling als de versterkingsoperatie verloopt traag en moeizaam.

Gaskraan geleidelijk dicht

Het kabinet stelde eerder de einddatum voor de versterkingsoperatie vast op 2028. Aan het einde van dat jaar moeten alle werkzaamheden zijn voltooid. Over die tijdsplanning heeft Ollongren nu afspraken gemaakt met de regio en met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

In 2018 besloot het kabinet de gaskraan geleidelijk dicht te draaien. De gaswinning is inmiddels gezakt tot een niveau dat veilig wordt geacht door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Naar verwachting gaan de gasinstallaties in het Groningen-veld volgend jaar in een waakvlamstand. Alleen in zeer koude winters worden ze dan nog gebruikt.

In totaal moet nog van zo’n 27.000 woningen bekeken worden of ze versterkt moeten worden. Een groot deel zal volgens Ollongren aan de veiligheidsnorm blijken te voldoen. Naar schatting zullen vanaf volgend jaar nog zo’n 13.700 woningen wel versterkt moeten worden.

De afspraken over het tijdpad zijn ‘een mijlpaal’, vindt Ollongren. ,,De afgelopen jaren is de planning te vaak gewijzigd en dat heeft het vertrouwen van bewoners in het aardbevingsgebied geschaad. Dit plan helpt de versterkingsoperatie vooruit.”