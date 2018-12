Groninger staat oog in oog met opdrachtgever wraakmoord vader

Hij werd in 2015 gearresteerd in Zuid-Spanje en geldt als de Europese ‘El Chapo’. De in Nottinghamshire opgegroeide Brit staat sinds maandag terecht in Parijs. Op verdenking van de illegale import van 1,3 ton cocaïne in Frankrijk. Geschatte straatwaarde: 200 miljoen euro. De uit Colombia afkomstige lading drugs werd in 2013 onderschept op de luchthaven Charles de Gaulle. Dawes hangt een gevangenisstraf van 30 jaar boven het hoofd alsook een boete van 7,5 miljoen euro.