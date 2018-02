Groningers met slijptollen naar NAM-locatie

De actie bleek in scéne gezet te zijn, waarbij een slijptol demonstratief tegen het hekwerk werd gezet. Voor het effect, met een vonkenregen tot gevolg, werd er door de actievoerders een ijzeren plaat voor het hek gehouden. Van schade is daardoor geen sprake.



Frieling: ,,NAM moet niet vergeten dat het nog steeds kan ontsporen in de regio en mensen de volgende keer mogelijk wel langs de toegangshekken gaan.’’ Om de woorden kracht bij te zetten, had de groep, naast de slijptollen, ook een aggregaat en verlengkabels bij zich.



De groep hoopt met de actie bij Leermens aandacht te krijgen voor de problemen die er nog steeds met de gaswinning in Groningen zijn. Afgelopen week werd in diverse supermarkten al aangekondigd dat er ‘oude ijzer’ op te halen zou zijn.