Groningse kinderarts pleit voor kinkhoestvaccinatie, maar vaccin is nauwelijks te krijgen

In 2017 gingen nog zes kinderen dood aan kinkhoest en vorig jaar drie, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Kinderarts Jan Peter Rake van het UMC Groningen vertelt tegen het Dagblad van het Noorden: ,,Een niet-gevaccineerde peuter is een potentiële tijdbom voor baby’s op een crèche. Niet alleen kinkhoest is levensgevaarlijk, ook mazelen.’’



De arts heeft in zijn carrière kinderen in zijn handen zien doodgaan aan ziektes die te voorkomen zijn door vaccinaties. Hij wijst erop dat er ook dit jaar weer jonge kinderen aan de beademing en andere apparatuur moesten vanwege ernstige kinkhoest.



,,Dat ziet er heel naar uit. Dat gaat door merg en been. Ze hoesten hun hele longen kapot. Soms moeten ze aan de hart-longmachine om te overleven. Als ze het overleven houden sommige ernstige longschade. Alleen doordat de moeder tijdens de zwangerschap niet tegen kinkhoest was gevaccineerd of doordat ongevaccineerde broertjes of zusjes ze hebben besmet.’’