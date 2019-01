De nuchterheid van de Groningers is bijna legendarisch, maar wat blijft daarvan over als de Postcodeloterij voor de deur staat? In het plaatsje Glimmen, waar dinsdagavond de vrachtwagen met 53,9 miljoen binnen kwam rijden, kunnen ze daar over meepraten. ,,Het is hier heel relaxed’’, zegt dorpshuisbeheerder Henk Wildeboer. ,,De sfeer is goed, het is hier feest!’’

In dorpshuis De Groeneberg wordt druk gerekend hoeveel er op de loten is gevallen. En er wordt gefilosofeerd wat de winnaars met al die euro’s gaan doen. ,,Het is een gezellige drukte’’, vertelt Wildeboer boven het geroezemoes uit. Zelf heeft de Glimmenaar er ‘slechts’ een, maar een aantal medewerkers zit na morgen een stuk ruimer in de slappe was.



Hoeveel hij zelf gewonnen heeft, weet hij door alle drukte nog niet. ,,Vorige week zei ik nog tegen mijn vrouw: ‘Moeten we er niet één bijnemen?’, zei hij eerder deze week. Met dezelfde nuchterheid had zijn vrouw ‘nee, dat ding valt hier toch niet’ geroepen. Wildeboer maakt zich er, ondanks de bizarre bedragen die rondvliegen, niet druk over. ,,Het is vast meer dan 100 euro.’’

Veertig zonder lot

Tot kinnesinne leiden de verschillen volgens Henk niet. ,,Ja, dat is die Groningse nuchterheid. Iedereen laat het over zich heenkomen, heel nuchter.’’ Als spil van alle feestvreugde kent hij ook de ‘verliezers’, mensen die geen loten hadden of om andere reden naast de miljoenen grepen. ,,Ik vermoed dat van de ongeveer 1100 inwoners er zo’n veertig geen loten hadden.’’



Een van de vrijwilligers van het dorpshuis is onlangs van Haren naar Glimmen verhuisd en had haar postcode te laat aangepast. ,,Het echtpaar was drie dagen te laat en valt buiten de prijzen’’, weet Wildeboer. Van die ongelukkigen overigens geen kwaad woord voor de winnaars. Wildeboer: ,,Ze gunnen elkaar de prijs. Er heerst hier saamhorigheid.’’

Geen zure geluiden

Zure geluiden dat het geld ‘op de grote hoop’ terechtkomt, omdat in Glimmen vooral rijkaards wonen, pareert de beheerder. ,,Het beeld dat hier alleen maar directeuren en professoren wonen, klopt niet. Het is hier een forensendorp en alles woont door elkaar. Ook de gewone man. De stukadoor woont naast de tandarts. Iedereen heeft gewoon voor zijn loten betaald, zo simpel is het.’’



Ondanks de feestvreugde wordt de nuchterheid van de dorpelingen inmiddels wel een beetje op de proef gesteld. Met alle camera’s in het dorp is de anonimiteit ver te zoeken. En met de aandacht komen ook de aasgieren. ,,Je kunt beter de Staatsloterij dan de Postcodeloterij winnen’’, meent Wildeboer. ,,Dan was de winnaar anoniem gebleven.’’

Aasgieren in de lucht

Zelf werd de dorpshuisbeheerder benaderd door iemand met het voorstel zijn prijzengeld in grondspeculatie te steken. Geen interesse, kreeg de beller te horen. Maar ook een van Henks medewerkers, goed voor een miljoenenprijs , werd gebeld. ,,Met de vraag of zij geld wilde doneren aan een goed doel’’, weet Wildeboer.



Die anonimiteit had ook een aantal niet-winnaars beter uitgekomen. ,,Ik heb zelf geen lot, maar de buren aan beide zijden van dit huis wel’’, zegt een van hen tegen Nieuwsblad van het Noorden. ,,Ik hoop dat de buurt het aankan.’’ ,,Binnenkort rijden hier de busjes vol nieuwe spullen door de straat’’, baalt Sander Schieving. Hij had ook geen lot. ,,Rationeel blijven is lastig.’’

Quote De Postcodelo­te­rij kent geen verliezers, je speelt mee of je speelt niet mee Bea Post, Prijswinnaarsbegeleider Postcodeloterij Schieving: ,,Ik ben nu heel de tijd redenen aan het bedenken waarom ik het geld niet nodig heb. Ik ben gezond, mijn kind is gezond, dus ik ben gelukkig, toch?’’ Aafke Blok, die bij hem op visite is, valt hem bij. ,,Prima dat mensen meedoen, maar degenen die niet meedoen worden nu met de gevolgen geconfronteerd. Het is een mindfuck, dat zou niet moeten.’’

‘Er zijn geen verliezers’

Volledig scherm Bea Post staat winnaars met raad en daad bij. © Postcodeloterij/Roy Beusker Bea Post, prijswinnaarsbegeleidster bij de Postcodeloterij, kent de verhalen. Zij staat al dertig jaar met raad en daad klaar voor de nieuwbakken miljonairs. Die mogen haar te allen tijde bellen. Veelal gaat het daarbij om praktische dingen, zoals hoe het moet met de belasting. Maar ook bij ingrijpender aankopen, zoals een auto of een groter huis, weet Bea wat te doen.



Voorbeelden waarbij de rijkdom de winnaars naar het hoofd stijgt heeft Bea niet, maar ze ziet wel mensen die eenzaam zijn en denken vriendschap te kunnen kopen. ,,Ik dring mij niet op, maar ik vind wel dat ik die personen in bescherming moet nemen. De mensen die hen benaderen zijn geen vrienden en ‘nee’ leren zeggen is in die gevallen heel belangrijk. Geld zorgt vaak voor jaloezie.’’



De aasgieren herkent Bea na alle jaren direct en het buiten de deur houden van profiteurs staat bij haar voorop. Ook wat betreft de zogenaamde ‘goede doelen’ die zich daags na de trekking melden, heeft Post zo haar opvatting. ,,Dat zijn geen goede doelen’’, zegt ze. Bedelbrieven poeiert ze, op verzoek van ontvangers, namens de Postcodeloterij beleefd af.



Wat betreft de zure verliezers is ze duidelijk: ,,De Postcodeloterij kent geen verliezers, je speelt mee of je speelt niet mee. Hetzelfde geldt voor mij. Ik had ook geen prijs. Jammer!’’ Volgens Bea zijn het ook voornamelijk mensen van ‘buiten’ die klagen als ergens een prijs valt. ,,Verkoop fijn je pandje in Amsterdam, dan kun je in Groningen ook een kast van een huis kopen’’, grapt ze.

Feest voor iedereen

De klacht dat de Postcodeloterij niet anoniem werkt, zoals de Staatsloterij, is volgens Bea niet terecht. Aan het nadeel kleven volgens haar ook voordelen. ,,Ja, mensen weten je te vinden met een zielig verhaal, maar ook via de Staatsloterij ben je te traceren. Nu is direct duidelijk wie je bent, terwijl je anders de pers op je hals krijgt. Die gaan zoeken en mensen gaan zich verstoppen.’’



De saamhorigheid in Glimmen verbaast Post niet. ,,Winnaar of niet, het feest is er voor iedereen.’’ Vanavond bij het Kanjerfeest, waar de gewonnen bedragen per deelnemer bekend worden gemaakt, maar ook de dagen erna. ,,Als er ergens zo’n prijs valt, profiteert iedereen ervan mee. Stel je open op en vier het lekker mee. Iedereen is welkom.’’