Groningse school krijgt woedende telefoontjes na racistisch huiswerk: ‘Groepje negers...’

‘Een groepje negers heeft de blanke jongen uitgescholden’, staat er in het boek Puzzelen met werkwoordspelling. Kinderen moesten met onder meer deze zin oefenen met werkwoorden in de voltooid tegenwoordige tijd. Zo moest ‘uitschelden’ veranderen in ‘heeft uitgescholden.’



Directeur Ton Wiegman noemt de huiswerkopdracht tegenover Dagblad van het Noorden ‘een hele domme fout’. Hij benadrukt: ,,Dit kan en mag nooit weer gebeuren.” Het gaat volgens de school om oud lesmateriaal, waar nu per direct helemaal mee gestopt is.



De zinnetjes werden al bijna niet meer gebruikt, maar soms kiest een docent ervoor om lessen of huiswerk aan te vullen met ouder materiaal. Deze opdracht werd volgens Wiegman meegegeven door een invalleerkracht die Nederlands als tweede taal spreekt, en daardoor niet over de zin gestruikeld is.



De internationale basisschool uit Groningen heeft het voorval aangegrepen om een klassengesprek te starten over racisme. Ook zou er met ouders gesproken zijn. Opvallend is dat dezelfde zin in 2013 ook al voor ophef zorgde. Onder meer BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas trok toen aan de bel op Twitter.