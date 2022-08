Groot deel bewoners verlaat huis niet ondanks dringend advies bij zeer grote natuurbrand in de Peel

In de Mariapeel bij Griendtsveen en Helenaveen (vlakbij Deurne) woedt woensdag een zeer grote natuurbrand. Dat is vlakbij het gebied dat in 2020 al eens werd getroffen door een enorme vlammenzee. De omvang van de brand is maar liefst 34 hectare. In Helenaveen kregen 30 huishoudens het dringende advies om het gebied te verlaten, waar een groot deel van de bewoners geen gehoor aan geeft.

Het is niet bekend hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen. Vanwege de moeite om het vuur onder controle te krijgen, houdt de brandweer er rekening mee dat het nablussen nog lang kan duren. De blushelikopters blijven nog tot schemering in de lucht. Het gebied is nog niet veilig, meldt de Veiligheidsregio rond 16.30 uur.

Even na 11.00 uur werd al een NL-Alert verzonden. Het alert werd verzonden in een groot gebied, waaronder Asten, Someren en Liessel.

In Helenaveen zorgt de toestand voor onrust. Een zogeheten stoplijn moet het dorp beschermen. De kans bestaat dat het vuur volledig tot aan die stoplijn, een strook die natgehouden wordt, zal komen. Zo'n dertig huishoudens aan de Soemeersingel en Koolweg kregen van de gemeente het dringende advies om het huis te verlaten. Het gaat om woningen aan de oostkant van de Helenavaart. Een groot deel van de bewoners heeft daar geen gehoor aan gegeven, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Omdat het om een dringend advies en geen bevel gaat, mogen bewoners dit besluit zelf nemen.

De Gouden Helm in Helenaveen is als locatie aangewezen, echter wordt daar geen gebruik van gemaakt. Op medewerkers na is er niemand. Het is dan ook geen opvang voor meerdere dagen, puur een plek waar mensen koffie kunnen drinken en de rook kunnen vermijden.

Volledig scherm Brandweer probeert vlammenzee in de Peel te bestrijden. © Fotopersburo Bert Jansen/Dave Hendriks

De brandweer is al sinds vanochtend vroeg met eenheden en materieel uit de wijde omtrek uitgerukt. Onder meer een specialistisch team uit Overijssel is naar de Limburgs-Brabantse grens gekomen. Verder is de hulp van twee blushelikopters van Defensie ingeroepen om de brand vanuit de lucht mee te bestrijden.

Toch breidt de vuurhaard zich uit. De van richting veranderende wind maakt blussen lastig. Een politiehelikopter brengt het gebied in kaart. Daarnaast zijn er vier pelotons natuurbrandbestrijding actief. Er zijn nog twee andere pelotons ter plaatse ter aflossing, vanwege de warmte.

Helikopters De brandweer krijgt hulp van een Cougar-helikopter en een Chinook van de luchtmacht. De Cougar vervoert maximaal 2.500 liter water, de Chinook 10.000 liter. Met een vernevelaar, een soort douchekop onder de bambi bucket, is het mogelijk een groter gebied in een keer te besproeien. De toestellen vliegen af en aan. Echter zorgde een probleem met de vernevelaar er tijdelijk voor dat het blussen bij een moeilijk te bereiken brandhaard werd stilgelegd. Het probleem is inmiddels opgelost.

Water wordt uit de Helenavaart in Helenaveen en uit de Brink bij Deurne gehaald. Boven de A67 hangt rook, maar de snelweg hoeft vooralsnog niet dicht.

Diverse brandweerkazernes in de regio staan op stand-by en een adviseur gevaarlijke stoffen is ter plaatse. Om de samenwerking tussen de hulpdiensten te bevorderen is opgeschaald naar GRIP 2. Het bestrijden van de vlammenzee is erg lastig vanwege de droogte en omdat de Peel een groot en ondoordringbaar veengebied is.

Noodverordening: gevaarlijk gebied

De Veiligheidsregio vraagt om de hulpdiensten de ruimte te geven. ,,Er worden personen gesignaleerd in de Mariapeel. Verlaat het gebied en kom niet naar de brand”, zegt de Veiligheidsregio op Twitter. ,,Ziet u brandweerlieden een brand aansteken? Maak u dan geen zorgen. Dit is een vorm van vuurbestrijding, dit noemen ze tegenbranden. Brandweerlieden steken gecontroleerd een brand aan in het gebied om de brand te stoppen of in een andere richting te sturen.”

De gemeente Horst aan de Maas heeft aan het begin van de middag een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de hulpdiensten met man en macht proberen een grote natuurbrand te bestrijden in de Peel in Limburg. Daarin staat dat het gebied verboden toegang is voor iedereen die er niks te zoeken heeft. Het is er te gevaarlijk, en nieuwsgierigen lopen hulpverleners voor de voeten.

Volledig scherm Een stoplijn moet zorgen dat de brand niet verder kan uitbreiden. © Fotopersburo Bert Jansen/Dave Hendriks

Onrust in Helenaveen

In Helenaveen staat de noordkant van het dorp volledig onder de rook. De Soemeersingel tussen het dorp en Griendtsveen is afgesloten. Er staan een hoop mensen buiten en de brandweer is met man en macht aan het werk. Toch vinden veel inwoners dat de brandweer eerder had moeten ingrijpen.

Een stoplijn aan de oostkant van het dorp wordt woensdag natgehouden om te voorkomen dat er huizen ten prooi gaan vallen aan de vlammen. De brand woedt op slechts een paar honderd meter van het dorp. Joyce Gommans, moeder van twee jonge kinderen, is desondanks ongerust. ,,Wij gaan naar opa en oma elders.” Een schapenhouder heeft zijn dieren ondertussen alvast afgevoerd.

Inwoner van Helenaveen Hans Rademakers spreekt van ‘een muur van dikke rook’ aan de Koolweg. De asdeeltjes dwarrelen daar naar beneden. ,,Dit kon niet uitblijven. De gedachten gaan meteen terug naar 2020.”

Datzelfde dacht Lieke Verhoeven. Zij is boswachter in het gebied en maakte de brand in de Deurnsche Peel toen van dichtbij mee. ,,Daar gaan we weer”, dacht ze vanochtend. ,,De Mariapeel heeft een vergelijkbare natuur als de Deurnsche Peel. Er liggen wel wat meer zandpaden. Daardoor is het iets toegankelijker.”

Volledig scherm Een NL-Alert voor de brand op de grens van Brabant en Limburg. Het alert werd verzonden in een groot gebied, waaronder Asten, Someren en Liessel. © Redactie Zuid

‘Dit kon niet uitblijven’

De brand ontstond rond 06.30 uur. Om precies te zijn in de Mariapeel, aan de Zwarte Plakweg net voorbij de grens van Brabant en Limburg. Die weg is nog steeds afgesloten. Het vuur lijkt zich uit te breiden richting Brabant.

Hoe het vuur kon ontstaan is nog onduidelijk. De rook is al van verre afstand te zien en zelfs in Weert te ruiken. ,,In verband met de rookontwikkeling adviseren wij iedereen om ramen en deuren te sluiten”, zegt de Veiligheidsregio.

Vogelteller belt al vroeg 112

Noud Janssen van vogelwerkgroep Hokske uit Sevenum meldde de brand als eerste bij de alarmcentrale. Hij trok in alle vroegte met collega Jan Peeters de Mariapeel in voor een vogeltelling. Als hij eerst rook ziet en dan vlammen belt hij direct 112.

Het is dan 06.25 uur. ,,Het helpt dat wij ieder paadje hier kennen. De kaarten van de brandweer zijn niet altijd up-to-date. Het hielp dat wij op hun kaarten precies het gebied konden aanwijzen.” Jan Houwen, ook van de vogelwerkgroep, trok vervolgens met de brandweer het gebied in om de haard aan te wijzen.

Volledig scherm Grote bosbrand op de grens van Brabant en Limburg. © Fotopersburo Bert Jansen/Dave Hendriks

Peelbrand

In 2020 woedde enkele kilometers verderop in hetzelfde gebied een brand die moeilijk te bestrijden bleek. Het vuur smeulde wekenlang ondergronds door. De zogeheten Peelbrand legde uiteindelijk 800 hectare natuurgebied in de as.

Het was de grootste natuurbrand in Nederland ooit. De gevolgen van de brand die op 20 april uitbrak, waren enorm. Brandhaarden kwamen zo dicht bij de bewoonde wereld dat mensen hun huizen uit moesten. Er werden in de nasleep kritische noten gekraakt door onderzoekers.

Instanties werkten te weinig samen om het risico op natuurbranden te verkleinen. Vorige week nog vertelde een boswachter op deze nieuwssite hoe er twee jaar later getracht wordt branden in de Peel klein te houden.

Wat ging hieraan vooraf? Een groot deel van het natuurgebied ging in april 2020 in vlammen op in de Peel. Dat bedreigde ook de omwonenden. Zo moesten de bewoners van een Liessels verzorgingstehuis worden geëvacueerd. Wat ging er fout? De gemeente Deurne wilde lering trekken. Instanties mogen wel wat meer samenwerken, is de conclusie van kritische onderzoekers.

