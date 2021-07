Elsie ligt haar hele, korte leventje al in ziekenhuis, tot nu: 'Mooiste dag in ons leven’

Geschiedenis

Het idee voor Stichting Ambulance Wens kreeg Veldboer in 2007 toen hij in Rotterdam als chauffeur op een ambulance een ernstig zieke man naar het ziekenhuis moest vervoeren. De oud-zeeman vertelde hem dat hij nog zo graag de haven wilde zien. Kees besloot daarop een omweg te maken via het Vlaardingse havenhoofd en regelde later zelfs een rondvaart voor de man. De stervende zeeman was zo gelukkig, dat bij Veldboer het kwartje viel. Het vervullen van laatste levenswensen met de ambulance, dat zou voortaan zijn werk zijn.