Grootschalige drugshandel rond Utrecht: politie houdt dertien mensen aan

Met een serie aanhoudingen afgelopen maandag in onder meer Utrecht, Vleuten, Houten en Maarssen denkt de politie een grote slag te hebben geslagen in de strijd tegen drugshandel. Naast de arrestatie van dertien verdachten namen agenten ook een miljoen euro aan cashgeld, auto’s, vuurwapens en duizenden XTC-pillen en vele tientallen kilo’s grondstoffen voor drugs in beslag.

,,Dit is een hele grote vondst”, weet politiewoordvoerder Ed Kraszewski. ,,Het gaat om gigantische hoeveelheden drugs die werden geproduceerd, ook voor de export.”

Door een transport naar het buitenland kwam de grootschalige drugshandel ook aan het licht: dit voorjaar werd in Zweden ruim 500 kilo drugs onderschept. Een 64-jarige man uit Utrecht en een 60-jarige man uit Almere zijn hiervoor aangehouden. Zij worden waarschijnlijk later uitgeleverd aan Zweden.

Vader en zoons

Daarnaast werd een 61-jarige man uit Vleuten aangehouden, samen met zijn zoons (32 en 38). Net als een 60-jarige man uit Utrecht met zijn zoon (38), een 46-jarige man uit Maarssen, een 55-jarige man uit Hilversum, een man en een vrouw uit Houten (49 en 51) en nog een man uit Vleuten (38). In de woonplaatsen van de verdachten werden woningen en opslagruimtes doorzocht, net als onder meer in Woerden en Lopikerkapel.

,,Dit is ook een hele grote zaak als je kijkt naar het aantal mensen dat is aangehouden”, stelt Kraszewski. ,,Vaak treffen we niemand aan of slechts een paar mensen, als we ergens binnenvallen. Deze verdachten vormden samen een grote criminele organisatie.”

Volledig scherm De vangst na een grote inval door de politie © Politie

18.700 pillen per uur

In Maarssen werd een verdachte op heterdaad aangehouden, terwijl hij bezig was met het maken van XTC-pillen. Hier waren twee zogenaamde tabletteermachines bezig met de productie van 18.700 pillen per uur. In dezelfde ruimte lag dik 44 kilo MDMA poeder voor de productie van drugs, net als 26 kilo XTC-pillen en ongeveer 33 kilo ander poeder om pillen van te maken en ruim 350 kilo vul- en bindmiddel en andere toevoegingen voor XTC-pillen.

Een andere man die bij dezelfde loods aankwam en de politie zag probeerde te vluchten. Na een achtervolging werd ook hij aangehouden. In een opslagbox die via hem in beeld kwam vonden agenten nog eens 20 kilo MDMA en 12.000 XTC-pillen. Verder werd een geldtelmachine aangetroffen bij de doorzoekingen en nog eens 550 kilo grondstof voor drugs (MDMA-kristallen) en vier tassen met twee kilo henneptoppen.

Vandaag worden alle verdachten voorgeleid bij de onderzoeksrechter en horen zij of ze langer in voorarrest moeten blijven.

Volledig scherm Grote drugszaak aan het rollen gebracht rond Utrecht: vondst contanten © Politie