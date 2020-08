Grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland ontmanteld

De politie viel dezelfde dag ook loodsen binnen in Elshout en in Apeldoorn. In totaal zijn zeventien verdachten aangehouden: zestien personen bij de cocaïnewasserij en één in Apeldoorn. Ook de eigenaar van het terrein is opgepakt. Drie van de verdachten hebben de Nederlandse nationaliteit. Dertien personen komen uit Colombia en één heeft de Turkse nationaliteit.



Ze worden verdacht van de productie van drugs en zullen morgen en overmorgen worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.