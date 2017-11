De landelijk opererende abortusorganisatie CASA Klinieken is gisteren door de rechtbank van Den Haag failliet verklaard. Dat meldt de curator. De praktijk in de klinieken in Rotterdam, Maastricht en Amsterdam loopt op dit moment in ieder geval de komende twee weken gewoon door. Zorgminister Bruno Bruins zegt in een reactie aan deze krant de beschikbaarheid van goede abortuszorg van belang te vinden.

Curator Marc Udink meldt dat de continuïteit van de zorgverlening voor de komende twee weken in ieder geval geborgd is en de activiteiten gewoon kunnen worden voortgezet. ,,Die toestemming hebben we van de rechter en in die periode betaalt het UWV de salarissen van de ongeveer 110 mensen die momenteel in de klinieken werkzaam zijn." Volgens Udink kunnen alle ingeroosterde verrichtingen worden verricht. ,,Er ontstaat geen onderbreking van de abortuszorgverlening."

Financiële malaise

De faillissementsverklaring volgt op financiële problemen die in augustus van dit jaar aan het licht kwamen. Toen werd de koepelorganisatie waar de klinieken onder vielen, namelijk CASA Nederland, en de afdeling Medical failliet verklaard in de hoop dat de klinieken gered konden worden. De ongeveer 150 mensen die werkzaam waren in de klinieken verloren hun baan en moesten opnieuw worden aangenomen.

Daarnaast liep er een fraudezaak bij CASA Klinieken. De stichting zou in 2015 hebben gesjoemeld met subsidies. Casa zou honderd euro per behandeling extra hebben ontvangen, bijna 6 miljoen euro in totaal. De afgelopen tijd werden er steeds meer financiële claims gedaan, onder meer door zorgverzekeraars, en liep het schuldbedrag van de stichting steeds verder op tot meerdere miljoenen euro.

Doorstart

Zorgminister Bruno Bruins zegt in een reactie de beschikbaarheid van goede abortuszorg altijd van belang te vinden. ,,We hebben al een tijdje contact met de curator en die heeft ons laten weten dat hij een doorstart in het vizier heeft. Daar richten wij ons nu op.” Het is voor de bewindsman nog niet duidelijk hoeveel partijen precies interesse hebben getoond. ,,Maar ik hou de vinger aan de pols.”



De afgelopen weken zou onderhandeld zijn over de toekomst van abortusorganisatie, maar zou het ministerie hebben geweigerd de boel te redden. Bruins daarover: ,,Bij CASA hebben zich in het verleden financiële onregelmatigheden voorgedaan, dan ligt het niet voor de hand dat je daar als overheid de reddingsboei toewerpt. Met het redden van een instelling moet je sowieso erg voorzichtig zijn.”

Grootste keten

CASA was met zeven van de zeventien abortusklinieken de grootste keten van Nederland en verantwoordelijk voor de . Door de financiële problemen besloot de stichting eerder dit jaar alleen nog op de locaties in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht behandelingen uit te voeren. Dat was in Leiden, Den Haag, Houten en Goes niet meer mogelijk.