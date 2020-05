Grootste kroegbaas van Nederland: Dertig man in een café, dat brengt niet op

Het humeur van de veelbesproken horecatycoon Laurens Meyer is enigszins opgeklaard, maar helemaal happy is hij nog lang niet. Oké, de kroegen mogen weer open, de terrassen kunnen op gepaste afstand uitgezet worden en er mag vanaf 1 juni weer binnen gegeten worden.

,,Maar het is en blijft mondjesmaat, met al die beperkingen. De goede boodschap nu is dat we weer aan de gang kunnen. Het geeft weer wat toekomst en je krijgt er met z’n allen weer zin in. Want ook het personeel wil maar al te graag weer gewoon aan de slag.”

Gepokt en gemazeld als hij is in de horecabranche, ziet Meyer sommige zaken nog niet zo helder voor zich. ,,Dertig mensen in een café, inclusief personeel, dat brengt niet op. En dan moeten die klanten ook nog eens gereserveerd hebben? Vanaf hoe laat?”

Maatregelen niet in balans

Idem dito op het terras. Als mensen louter aan een al dan niet gereserveerd tafeltje voor vier wat willen nuttigen, wat doe je dan met een gezin van vijf? ,,En werk je dan met shifts? In Zwitserland mag je aan een terrastafel met vier volwassenen én de kinderen. Wat doe je als er eentje stevig hoest? Hoe we zulke zaken met z’n allen in Nederland gaan doen, zal de komende dagen duidelijk moeten worden.”