Grote brand bij afvalverwerker in Amsterdam

‘Lekker druk’ in pretpark; wachttijd tot 50 minuten

16:21 Door het stralende najaarsweer lopen de pretparken behoorlijk vol: veel gezinnen met herfstvakantie kiezen voor een uitje naar achtbanen, draaimolens en spookhuizen. De parken zelf hebben het over ‘een lekkere drukte’. Femke van Es van de Efteling: ,,Het is zeker niet té druk. Omdat het weer zo goed is, verspreidt het bezoek zich mooi over het park.''