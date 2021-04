Grote Britse studie: Pfizer en AstraZeneca beschermen na één prik even goed

Dat blijkt uit een grootschalige studie in het Verenigd Koninkrijk, waaraan ruim 373.000 Britten van alle leeftijden deelnamen. In totaal werden bij hen liefst 1,6 miljoen coronatests afgenomen. Het onderzoek is een van de grootste tot nu toe naar de effectiviteit van coronavaccins. Vandaag wordt het officieel gepresenteerd. Ook voor Nederland zijn de uitkomsten relevant, omdat 90 procent van de naar schatting vijf miljoen prikken die tot nu toe in ons land gezet zijn, van AstraZeneca of Pfizer is.