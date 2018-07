Grote duinbrand Heemskerk vermoedelijk aangestoken

Sinds het middaguur woedt een grote brand in duingebied De Kruidberg in het Noordhollands Duinreservaat. Het gaat om een gebied van vierhonderd bij vierhonderd meter. Er zijn minstens 30 brandweervoertuigen uit vier veiligheidsregio's opgeroepen. Twee politiehelikopters bieden ondersteuning vanuit de lucht en houden in de gaten of het vuur zich verspreidt. Ook twee Chinook helikopters van de luchtmacht helpen bij het blussen. De helikopters van vliegbasis Gilze-Rijen kunnen in een keer grote hoeveelheden water op het vuur gooien.



,,De inzet van de brandweer is nu gericht op nablussen", aldus Veiligheidsregio Kennemerland. Volgens de Veiligheidsregio gaat het om een grondvuur, waarbij de humuslaag op de grond in brand staat. Zo'n vuur is niet altijd direct zichtbaar. De Veiligheidsregio vermoedt dat mogelijk opzet in het spel is. Bij de brandhaard werd een fles lampolie gevonden. De politie doet forensisch onderzoek.